Este es el mejor atún en lata de supermercado según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) vuelve a analizar las latas de atún de supermercado, 13 en aceite de girasol y 19 en aceite de oliva, con muy buenos resultados en general: entre 64 y 86 puntos sobre 100.

El laboratorio confirma que todas las latas analizadas incorporan atún claro, lo mismo que aceite de oliva o de girasol según se indica en la etiqueta. Y apenas hay defectos: no hay materias extrañas, ni atún con zonas quemadas, oxidadas, con colores raros o restos de piel y escamas. Solo se detectó una cierta cantidad de miga (atún desmenuzado), pero siempre por debajo del 18%, el límite máximo previsto por la normativa. Otra buena noticia es la ausencia o bajo nivel de histamina, lo que indica que el atún se envasó fresco. En definitiva, los resultados son en general muy buenos, salvo por el exceso de sal, sobre todo en tres productos donde suma más del 1,25%. El etiquetado es igualmente mejorable, por la falta información sobre la zona de pesca o la forma de contacto con el fabricante.

No obstante, se observan importantes diferencias en la cantidad de atún por lata: los packs de tres latas, no siempre del mismo formato, pueden pesar entre 48 y 104 gramos, por lo que su precio no es comparable a simple vista. Para este tipo de producto, es aconsejable fijarse en el peso total escurrido antes de decirse por una marca. De esta comparación destacan varias marcas blancas de calidad con un precio inferior a los 15 euros por kilo (peso escurrido). En concreto, entre las latas de aceite de oliva seleccionadas, serían:

Sal de plata (Aldi) . Precio: 2,69 euros el pack de 3 latas x 60 gramos escurridos (14,94 €/kg). Calificación: 86 puntos. Degustación: muy buen sabor, textura suave, punto de sal correcto.

. Precio: 2,69 euros el pack de 3 latas x 60 gramos escurridos (14,94 €/kg). Calificación: 86 puntos. Degustación: muy buen sabor, textura suave, punto de sal correcto. Hacendado (Mercadona). Precio: 5,02 euros el pack de 6 latas x 60 gramos escurridos (13,94 €/kg). Calificación: 85 puntos. Degustación: aroma y sabor intensos a atún, textura agradable.

Sin niveles preocupantes de mercurio

El análisis no detecta niveles preocupantes de mercurio en el atún claro en lata, a diferencia de lo que puede suceder con el atún rojo y otros grandes túnidos, por lo que pueden consumirlo los menores siempre y cuando no se abuse del mismo. En cualquier caso, una vez abierta la lata es aconsejable tomarla en las primeras 48 horas, tal y como se advierte en la revista OCU Salud de junio, donde se publica el informe completo.

Antes de adquirir una lata de atún, OCU recomienda consultar la aplicación OCU Market para conocer su valoración de la Escala Saludable de OCU, que incluye el nivel de grasas saturadas, azúcares y sal, además de los aditivos presentes. Esta app permite también encontrar los comercios más baratos de la zona, ya que recoge el precio de 150.000 productos de alimentación y droguería. Basta con leer el código de barras del producto o introducir su denominación.