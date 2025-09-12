Marcelo Seia, arquitecto: "Estos son los errores que deberías evitar antes de hacer reformas en casa"

Reformar una vivienda se percibe muchas veces como una oportunidad para mejorar la comodidad y la estética del hogar. Sin embargo, la experiencia de arquitectos y constructores muestra que gran parte de las obras terminan costando más de lo previsto o generando problemas adicionales por decisiones precipitadas. En este contexto, las recomendaciones de Marcelo Seia, arquitecto con amplia trayectoria en el sector, se han convertido en una guía de referencia para quienes desean afrontar una reforma de manera eficiente y sin sobresaltos.

1. Derribo de muros sin comprobar su función

Uno de los errores más graves que suelen cometerse es la demolición de tabiques sin confirmar si se trata de muros de carga. Mientras algunos solo cumplen un rol divisorio, otros sostienen la estructura de la vivienda. Cuando son eliminados sin refuerzos adecuados, pueden ocasionarse daños estructurales importantes. Por ello, se insiste en que un profesional supervise siempre esta fase de la obra.

2. Mantener instalaciones obsoletas

En las viviendas con más de medio siglo de antigüedad, las instalaciones de agua, gas o electricidad suelen encontrarse al límite de su vida útil. Si no se renuevan, es probable que se produzcan fugas, filtraciones o cortes eléctricos. Cuando estas averías ocurren después de la reforma, el coste de la reparación se multiplica, ya que implica levantar suelos y paredes recién terminados.

3. Desatender señales previas de deterioro

Antes de iniciar cualquier intervención, se recomienda observar los síntomas que la propia vivienda manifiesta. Grietas, humedades, desniveles en el suelo o ruidos en la estructura son indicios de problemas que deben ser resueltos de raíz. Si se ignoran, los defectos reaparecen y el gasto se incrementa.

4. Olvidar la revisión de techos

Los techos constituyen una de las zonas más castigadas por el paso del tiempo y por la exposición al agua. Filtraciones, desprendimientos de revoques o deterioro en las cubiertas se detectan habitualmente cuando la reforma ya está avanzada. Por esta razón, su revisión se considera prioritaria antes de cualquier obra de embellecimiento interior.

5. Sustituir suelos que pueden recuperarse

No siempre es necesario cambiar un pavimento. Suelos de madera o mosaico pueden ser pulidos o plastificados, logrando un aspecto renovado sin necesidad de retirarlos. Incluso en los casos en que se coloque un revestimiento nuevo, resulta fundamental garantizar que la base esté nivelada para evitar que los defectos se repitan.

6. Reformar baños sin renovar lo oculto

El baño suele ser un punto crítico en las viviendas antiguas. Baldosas y griferías suelen cambiarse con facilidad, pero las cañerías y desagües deteriorados quedan sin atención. Cuando esto ocurre, las filtraciones y daños posteriores obligan a rehacer parte de la obra. Por ello, se aconseja que las instalaciones ocultas también sean revisadas y sustituidas cuando corresponda.

7. No calcular el coste real de la reforma

Otro error frecuente es iniciar las obras sin un presupuesto detallado. Materiales, mano de obra, licencias e imprevistos deben estar contemplados desde el inicio. De lo contrario, el gasto puede superar con creces lo planificado, hasta el punto de que la inversión resulte más cara que adquirir otro inmueble o afrontar una obra de mayor envergadura.

Las recomendaciones de Marcelo Seia coinciden en un punto esencial: la planificación es la mejor herramienta para evitar problemas. Un análisis estructural previo, la renovación de instalaciones antiguas y la revisión de los detalles ocultos permiten que las reformas sean más duraderas, seguras y rentables. Con un diagnóstico adecuado y una previsión económica realista, se consigue que la vivienda se adapte a las necesidades actuales sin generar sobresaltos en el futuro.