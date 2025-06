Manuel Viso, médico, avisa sobre qué hacer durante un golpe de calor: "Actuar rápidamente salva vidas"

El golpe de calor es una de las urgencias médicas más graves asociadas al verano, y puede tener consecuencias mortales si no se reconoce a tiempo. Así lo advierte el médico Manuel Viso, quien ha lanzado en redes sociales un mensaje claro y didáctico para concienciar a la población sobre este fenómeno, que cada año afecta a miles de personas, especialmente en épocas de altas temperaturas.

Viso subraya un dato especialmente alarmante: durante un golpe de calor, la temperatura interna del cuerpo puede superar los 40 grados centígrados. A esa temperatura, los mecanismos naturales de autorregulación fallan, y los órganos vitales comienzan a sufrir daños. "Lo peor", explica el médico, "es que muchas veces ocurre sin que la persona se dé cuenta". El cuerpo deja de sudar —un mecanismo crucial para enfriarse— y esa ausencia de sudor, lejos de ser una señal de calma, puede indicar que el sistema de termorregulación ha colapsado.

"Es una urgencia médica de las de verdad. No es broma, puede ser muy grave", señalaba el especialista en salud y describe algunos de los síntomas claves que se identifican con un golpe de calor. "Cuando se pasa del dolor de cabeza al me mareo, veo borroso, no me tengo de pie", es cuando empieza el problema y las señales de alerta para este tipo de fenómenos son:

Dolor de cabeza

Mareado , medio zombi

, medio zombi No hay sudor , la piel está seca

, la piel está seca Náuseas o vómitos

Respiración acelerada

Se puede llegar a perder la conciencia

Estas son las principales señales que da el cuerpo antes de colapsar y que le dé un golpe de calor, advierte Manuel Viso en su último vídeo de Instagram, publicado recientemente. Los síntomas de un golpe de calor no siempre se presentan de forma brusca. Al principio, puede haber cansancio, mareos o una sensación de confusión. Pero si no se actúa con rapidez, el cuadro puede agravarse hasta provocar pérdida de conciencia, convulsiones e incluso la muerte. Por eso, la clave está en la prevención y en saber cómo reaccionar si ocurre.

Consejos sobre qué hacer cuando le da un golpe de calor a una persona

Entre los consejos fundamentales que ofrece se encuentra la importancia de buscar sombra o un espacio fresco, hidratarse con agua —nunca con alcohol ni bebidas con cafeína— y, en caso de que alguien esté sufriendo un golpe de calor, enfriar su cuerpo lo antes posible. Esto puede hacerse aplicando paños húmedos en zonas como el cuello, las axilas o las ingles, y utilizando un ventilador si se dispone de él. Si la persona está inconsciente o desorientada, es vital llamar a los servicios de emergencia de inmediato.

Además, el especialista recuerda que los golpes de calor no se limitan al exterior. "Puede pasarte en la playa, haciendo deporte… o simplemente por estar mucho rato al sol sin agua ni sombra. Incluso dentro de casa sin buena ventilación", advierte. Personas mayores, niños pequeños y quienes padecen enfermedades crónicas son especialmente vulnerables.

Este tipo de mensajes cobran especial relevancia en contextos de olas de calor, que cada vez son más frecuentes debido al cambio climático. En este sentido, Manuel Viso hace un llamado a la responsabilidad y a la información: saber identificar los signos y actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

Con campañas divulgativas como esta, el objetivo es claro: salvar vidas a través de la concienciación y el conocimiento. Porque, como concluye el doctor, "actuar rápidamente salva vidas".