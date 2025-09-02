Manuel Viso, médico, advierte de los peligros de plancharse el pelo: "Puede causar dificultad respiratoria o inflamación pulmonar"

El uso de planchas y rizadores forma parte de la rutina de cuidado personal de millones de personas. Sin embargo, lo que suele considerarse un gesto estético inofensivo puede entrañar riesgos para la salud respiratoria cuando se combina con determinados productos capilares. Así lo ha advertido el médico Manuel Viso, que ha puesto el foco en la liberación de nanopartículas al aplicar calor sobre el cabello tratado con lacas, sérums o cremas que contienen siloxano D5.

El especialista ha señalado que, al alcanzar temperaturas superiores a los 160 grados, este compuesto se volatiliza y puede liberar en apenas 10 o 20 minutos miles de millones de nanopartículas al aire. Una parte de estas partículas queda suspendida en el ambiente y puede ser inhalada, lo que favorece que lleguen a los pulmones.

Riesgos más allá del cabello

Según ha explicado Viso, las consecuencias de esa exposición no se limitan a una simple molestia pasajera. Entre los posibles efectos se encuentran la dificultad respiratoria y la inflamación pulmonar. Además, estudios realizados en modelos animales apuntan a que la acumulación de este tipo de partículas podría tener un impacto en el sistema nervioso y en funciones cognitivas, aunque todavía son necesarias más investigaciones para confirmarlo en humanos.

El médico ha recordado que el siloxano D5 no actúa como un verdadero protector térmico. Su función principal es aportar una sensación de suavidad, mejorar la textura del cabello y facilitar el deslizamiento de la plancha o el rizador. Sin embargo, esa propiedad puede dar lugar a una falsa percepción de seguridad.

Recomendaciones para reducir riesgos

Ante esta situación, Manuel Viso insiste en que no se trata de generar alarma, sino de fomentar un uso más consciente y seguro de las herramientas de calor. Para ello, recomienda seguir varias pautas sencillas:

Usar protectores térmicos reales que estén diseñados específicamente para crear una barrera entre el cabello y las altas temperaturas.

que estén diseñados específicamente para crear una barrera entre el cabello y las altas temperaturas. Bajar la temperatura de la plancha o rizador y evitar superar los 160 grados, ya que el calor excesivo no solo daña el pelo, sino que incrementa la liberación de partículas.

o rizador y evitar superar los 160 grados, ya que el calor excesivo no solo daña el pelo, sino que incrementa la liberación de partículas. No aplicar calor justo después de usar productos en spray o crema , porque es en ese momento cuando la volatilización es mayor.

, porque es en ese momento cuando la volatilización es mayor. Ventilar la estancia abriendo ventanas o utilizando un extractor para evitar que las nanopartículas se acumulen en el aire.

para evitar que las nanopartículas se acumulen en el aire. Dar descansos al cabello, reduciendo la frecuencia de uso de planchas y rizadores para minimizar tanto el daño capilar como la exposición ambiental.

Un gesto cotidiano con impacto en la salud

La advertencia de Viso busca llamar la atención sobre un aspecto que a menudo pasa desapercibido. Plancharse el pelo no solo afecta al estado de la melena, sino que también puede tener repercusiones en la calidad del aire que se respira en espacios cerrados. En habitaciones sin ventilación adecuada, el efecto de las nanopartículas se intensifica.

Aunque la mayoría de personas no experimentará síntomas inmediatos, la exposición continuada puede favorecer la aparición de problemas respiratorios a medio o largo plazo, sobre todo en quienes tienen asma, alergias o enfermedades pulmonares previas.

Una llamada a la prevención

El mensaje final del médico es claro: cuidar la salud capilar no debe implicar descuidar la salud respiratoria. Elegir los productos adecuados, reducir la temperatura y mantener una buena ventilación son medidas que pueden marcar la diferencia. "Cuida tu pelo y tus pulmones", ha recalcado.

En definitiva, la estética y la salud no tienen por qué estar reñidas, pero sí es necesario prestar atención a los hábitos cotidianos. La advertencia sobre los riesgos de plancharse el pelo sirve como recordatorio de que incluso los gestos más habituales pueden tener efectos ocultos si no se realizan de forma adecuada.