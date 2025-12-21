Una madre de familia numerosa con 9 hijos estalla al ser preguntada por cuánto gana su marido para mantenerlos

La conciliación familiar y la maternidad son temas muy complejos pero que afectan a diario de millones de personas. Los roles en el hogar han ido cambiando con el paso del tiempo pero hay quienes siguen pensando que el hombre es que aporta más dinero al hogar familiar aunque no siempre sea así.

Ana Iglesias, conocida en Instagram como @unalocuradefamilia, ha publicado un vídeo en el que responde a quienes cuestionan cuánto gana su marido para mantener a una familia tan numerosa. Su reacción, rotunda y cargada de argumentos, ha generado un intenso debate sobre el reparto de cargas domésticas y el papel de la mujer en los hogares actuales.

Una pregunta que desató la polémica

En su vídeo, Ana explica que está cansada de que se dé por hecho que es su marido quien soporta todo el peso económico de la familia. La creadora cuenta que recibe comentarios recurrentes en los que se le pregunta directamente por el salario de su pareja, insinuando que es él quien "trae el jornal" a casa mientras ella se dedica exclusivamente a los hijos y las tareas del hogar.

La pregunta, aparentemente inocente para algunos, fue el detonante para que Ana expresara un sentimiento que asegura compartir con muchas mujeres: la idea de que encargarse de la casa y de los niños es una carga inmensa, pero también una elección personal que no debería ser cuestionada ni juzgada.

El rol del hombre y la mujer sigue estigmatizado

En su mensaje, Ana recalca que los estereotipos siguen muy presentes. "Dar por sentado a día de hoy que es el hombre el que tiene que traer el jornal a casa es un estigma que debe desaparecer", subraya. Y añade que dentro de su hogar cada uno aporta según sus capacidades y sus tiempos, porque "hay cosas que mi marido hace mil veces mejor que yo, y otras que se me dan a mí mejor".

La madre de nueve hijos insiste en que no existe un único modelo válido de familia y que la división de tareas debe basarse en la realidad de cada casa, no en expectativas externas. "Soy mujer y me siento capacitada", recalca, desmontando la idea de que el papel económico del hogar corresponde exclusivamente al hombre.

Ser madre te vuelve invisible

"¿A nadie se le ha pasado por la cabeza que a peasr de ser mujer, ser la madre de 9 hijos, siendo empresaria, haya sido yo quién ganase más que mi marido?", comenta en el vídeo esta madre de familia numerosa. Ana reclama que hay mucha gente que da por sentado que por ser madre ella es la que se queda en casa con los niños cuidándolos y al cuidado del hogar familia.

En el caso de esta familia, Ana a pesar de estar embarazada de su décimo hijo, ha seguido trabajando tanto en redes sociales como en la tienda online que tiene. Esto permite que el trabajo en la casa sea lo más repartido posible y sumar todas las opciones posibles a la economía familiar, que con 9 niños se necesita cada céntimo que se pueda ganar.

Un mensaje que conecta con miles de familias

El vídeo se ha convertido en uno de los más comentados de su perfil, no solo por la contundencia de la respuesta, sino por el reflejo de una realidad que viven muchas familias: la necesidad de repartirse responsabilidades, de flexibilizar roles y de dejar atrás los estigmas de género que aún persisten.

Ana concluye su intervención con un mensaje directo: cada familia sabe cómo se organiza, por qué toma ciertas decisiones y qué modelo funciona para su día a día. Y, sobre todo, que nadie debería sentir la presión de justificar quién trabaja, quién aporta más o cómo se reparte la economía en su hogar.