La 'Luna de Sangre' teñirá de rojo el cielo de Cádiz: horarios y dónde ver el eclipse total

El cielo de Cádiz tiene marcada una cita espectacular: el próximo 7 de septiembre de 2025 la provincia vivirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década, un eclipse total de Luna que teñirá de rojo el horizonte nocturno. Será visible a simple vista y sin necesidad de protección, con la particularidad de que en la capital gaditana y en el resto de la provincia la Luna saldrá ya eclipsada, ofreciendo desde el primer momento un espectáculo único que podrá seguirse durante varias horas.

¿Qué es un eclipse lunar total?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando sobre esta última su sombra —la umbra— y provocando que se oscurezca y adquiera un tono rojizo característico, lo que se conoce popularmente como "Luna de Sangre". A diferencia de los eclipses solares, no implica ningún riesgo para la vista y puede contemplarse sin gafas ni dispositivos de protección.

Según el Observatorio Astronómico Nacional, la fase total en Andalucía se desarrollará entre las 19:31 y las 20:53 horas, mientras que la fase parcial comenzará a las 18:27 y finalizará a las 21:56 horas.

¿Cómo y cuándo se verá desde Cádiz?

En Cádiz capital, la Luna saldrá ya eclipsada a las 20:43 horas y se mantendrá visible hasta las 07:30 de la mañana siguiente. Esto significa que los gaditanos podrán contemplar el fenómeno desde el mismo momento en que aparezca por el horizonte. En la provincia, los horarios apenas varían.

Claves para disfrutarlo:

Elige un lugar elevado o con horizonte despejado al este , ya que la Luna se encontrará baja durante el inicio del eclipse.

, ya que la Luna se encontrará baja durante el inicio del eclipse. No es necesario ningún tipo de protección ocular : puede observarse a simple vista, con prismáticos o telescopio.

: puede observarse a simple vista, con prismáticos o telescopio. El momento más espectacular será el máximo del eclipse a las 20:46, cuando la Luna muestre su color rojizo más intenso.

Así se verá en el resto de Andalucía

En el resto de capitales andaluzas, el fenómeno también será visible con condiciones muy similares. Según los datos, en Almería la Luna saldrá a las 20:27, en Granada a las 20:32, en Málaga a las 20:35, en Sevilla a las 20:42, en Huelva a las 20:46,Córdoba a las 20:27 y en Jaén a las 20:33. Todas tendrán la oportunidad de contemplar la fase total entre las 19:31 y las 20:53, con la particularidad de que en varias ciudades la Luna aparecerá ya eclipsada en el horizonte.

Visibilidad en el resto de España

El eclipse se podrá seguir en la mayor parte del país. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, la Luna saldrá durante la fase total o poco después, lo que permitirá disfrutar de gran parte del fenómeno. En cambio, en zonas de Galicia y en Canarias, cuando la Luna aparezca en el cielo la fase total ya habrá concluido, por lo que solo será visible el tramo final de la parcialidad.

Una cita inolvidable en el cielo gaditano

El 7 de septiembre será una fecha señalada para los amantes de la astronomía y para quienes simplemente quieran vivir una experiencia diferente bajo el cielo nocturno. Cádiz tendrá la suerte de ver la Luna de Sangre desde el primer instante, emergiendo ya eclipsada y tiñendo el horizonte de un rojo profundo. Una ocasión perfecta para reunirse en miradores, playas y rincones abiertos de la provincia y disfrutar de un espectáculo natural que tardará años en repetirse.