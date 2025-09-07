'Luna de Sangre' en Cádiz: fecha, hora y los mejores lugares para verla

La provincia de Cádiz será testigo de uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. La noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre, el cielo se teñirá de rojo con un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite y tiñéndolo de un tono rojizo que lo hace aún más especial.

¿Qué es la Luna de Sangre y por qué se ve roja?

Durante un eclipse total, la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre y se filtra hacia la Luna. En ese proceso, la atmósfera dispersa los tonos azules y deja pasar únicamente los rojizos. Por eso, en lugar de desaparecer, la Luna adquiere ese característico color cobrizo o rojizo que la convierte en un auténtico espectáculo natural.

Esa noche, el satélite alcanzará su fase de plenilunio, es decir, cuando se muestra completamente iluminado desde la Tierra. Eso hará que se vea ligeramente más grande y brillante de lo habitual, un detalle que añade atractivo a la observación.

Horarios del eclipse en Cádiz

Según los cálculos astronómicos, el eclipse se podrá seguir perfectamente desde la provincia. Estos son los momentos clave:

Inicio del eclipse parcial : 18:27 horas

: 18:27 horas Inicio del eclipse total : 19:31 horas

: 19:31 horas Máximo del eclipse : 20:46 horas

: 20:46 horas Fin del eclipse total : 20:53 horas

: 20:53 horas Fin del eclipse parcial: 21:56 horas

En Cádiz capital, la Luna saldrá ya eclipsada a las 20:43, lo que significa que aparecerá en el horizonte con ese tono rojizo tan característico. Desde ese momento y hasta casi las 22:00, el espectáculo será visible a simple vista. Después, la Luna seguirá en el cielo hasta la madrugada, pero poco a poco recuperando su color habitual.

Los mejores lugares de la provincia para verlo

Para disfrutar al máximo del eclipse, lo ideal es alejarse de las luces de la ciudad y buscar horizontes despejados. Estos son algunos de los rincones más recomendados:

Playas de Cádiz capital : La Victoria o Cortadura, con tramos abiertos y menos contaminación lumínica.

: La Victoria o Cortadura, con tramos abiertos y menos contaminación lumínica. Sancti Petri (Chiclana) : un enclave costero con gran amplitud de cielo.

: un enclave costero con gran amplitud de cielo. Playas vírgenes : El Palmar, Zahora, Los Caños de Meca o Zahara de los Atunes, donde el ambiente tranquilo y el mar abierto garantizan una vista privilegiada.

: El Palmar, Zahora, Los Caños de Meca o Zahara de los Atunes, donde el ambiente tranquilo y el mar abierto garantizan una vista privilegiada. Tarifa y Bolonia : para quienes buscan combinar la experiencia con un entorno natural único.

: para quienes buscan combinar la experiencia con un entorno natural único. Parques naturales: La Sierra de Grazalema o Los Alcornocales, perfectos para quienes prefieran el interior y un cielo más limpio, lejos de la costa.

Todos estos lugares ofrecen condiciones ideales para observar la Luna en todo su esplendor, siempre que el tiempo acompañe. La Luna de Sangre del 7 de septiembre será un momento único para quienes levanten la vista al cielo gaditano. Una cita que no requiere entradas ni reservas, solo mirar hacia arriba en el instante justo y dejarse sorprender por uno de los fenómenos más mágicos que nos regala la naturaleza.