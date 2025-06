Lucia Galán, pediatra, desmonta uno de los mitos más extendidos: "Los polvos de talco no están recomendados para bebés"

El cuidado de los bebés es una de las grandes preocupaciones de los padres, todos quieren hacerlo bien y es muy complicado en ocasiones cuando aparecen sobre la mesa las opiniones de muchas personas. Antiguamente, el cuidado de los niños era algo que concernía en exclusiva a las madres y los conocimientos se adquirían a través de las abuelas, eso a día de hoy ha cambiado. Los padres se han involucrado mucho más en la crianza de los pequeños y ya no solo las abuelas son fuentes de conocimientos, sino que los pediatras más actualizados han llegado para darle la vuelta a las creencias de siempre.

Lucía Galán, conocida en redes como @luciamipediatra, es una de las pediatras que se dedica a informar a todos a los que llegan a su perfil de cuáles son las novedades en el campo de la pediatría. Además, aprovecha para desmontar algunos de los mitos más extendidos a lo largo de la historia que concierne al cuidado de los bebés. Con más de un millón de seguidores en redes sociales, siete libros publicados y fundadora de Centro Creciendo que tiene tanto base en Madrid como en Alicante, Galán reparte su tiempo para que la información veraz sea accesible para todos.

Lucía Galán, ha hablado en uno de sus vídeos más recientes de los polvos de talco y su uso en los más pequeños. "Para el culito rojo de los bebés y las irritaciones del pañal, ¿lo mejor?, los polvos de talco. Pues no. No están recomendados los polvos de talco en los bebés y mucho menos si tienen una herida abierta", afirma la pediatra con rotundidad. Desde hace muchísimos años, el polvo de talco se usaba en la zona del pañal de los bebés para mantenerlo seco y que no se le irritara, pero con el tiempo se ha descubierto que no es tan bueno como se pensaba.

"Es cierto que el talco tiene un efecto astringente, es secante. ¿Pero qué ocurre cuando hay heridas abiertas en la zona del pañal? Que además son pieles muy inmaduras porque estamos hablando de bebés muy pequeños, pues las micropartículas de talco se pueden filtrar dentro de esa herida y el organismo en un intento de expulsar esas micropartículas que no dejan de ser cuerpos extraños para nuestro organismo, pues a veces, se forman unas colecciones que llegan a ser auténticos abscesos", explica de manera clara y concisa Galán.

La pediatra detalla que en ocasiones estos abscesos que se forman pueden ser muy dolorosos para los bebés y hay que drenarlos para que se eliminen de manera definitiva. "En ocasiones hay que drenar, en ocasiones hay que poner antibiótico oral a los bebés y además son bastante dolorosas esas lesiones", comenta la doctora. El motivo de hacer este vídeo ha sido que hace poco tuvo que atender a un paciente que presentaba un absceso producido por el uso continuado de los polvos de talco en la zona del pañal.

"Tuvimos que mandar al bebé al cirujano pediátrico porque había que drenar el absceso y al hablar con los padres le confesaron que ellos habitualmente le echaban polvos de talco en el culete y tenía bastantes heriditas y esto es lo que había ocurrido", relata la pediatra. Además, añade que "está desaconsejado el uso de los polvos de talcos para bebés y menos aún si tienen heridas abiertas", concluye Lucía Galán y derriba de esta manera uno de los mitos más extendidos en el cuidado de los más pequeños de la casa.