Lucía Galán, pediatra: "El alcohol usado en las recetas de cocina durante el embarazo es perjudicial"

La pediatra Lucía Galán, conocida en redes sociales como Lucía, mi pediatra, ha lanzado un contundente mensaje sobre los riesgos del consumo de alcohol durante el embarazo. En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, la especialista recuerda que incluso el alcohol utilizado en recetas de cocina puede ser perjudicial para el bebé en gestación, desmintiendo la creencia popular de que desaparece por completo durante la cocción.

Según explica, cuando se añade vino, cerveza o licor a una salsa o guiso, parte del alcohol se evapora con la ebullición, pero otra parte queda de manera residual en el plato final. Esa cantidad, aunque pueda parecer mínima, supone una exposición directa para el feto, que no tiene capacidad para metabolizarlo. “Esa ingesta repetida, aunque sea en pequeñas dosis, puede causar daños cerebrales en el bebé que se está gestando”, señala Galán.

El alcohol en el embarazo no es seguro en ninguna cantidad

La especialista insiste en que no existe un consumo seguro de alcohol durante el embarazo. "No hay dosis recomendada, no hay un límite a partir del cual podamos decir que no pasa nada", recalca. El motivo es que el alcohol atraviesa la placenta y llega directamente al bebé, interfiriendo en el desarrollo de su cerebro y otros órganos en una etapa clave.

Los riesgos no se limitan únicamente a problemas en el embarazo como retrasos en el crecimiento intrauterino. Tal y como explica Galán, la exposición prenatal al alcohol puede tener consecuencias que se manifiesten más adelante, durante la infancia y la adolescencia.

Consecuencias a largo plazo: hiperactividad, problemas de conducta y pérdida de audición

Entre las posibles secuelas, la pediatra menciona alteraciones en el comportamiento, dificultades para seguir normas, episodios de violencia o agresividad e incluso cuadros de hiperactividad. Además, advierte de que el daño no se queda solo en el plano conductual o emocional: también puede tener repercusiones físicas, como problemas de audición en los niños expuestos al alcohol en el vientre materno.

"Es un daño silencioso que muchas veces no se detecta hasta que el niño crece y empiezan a aparecer dificultades en el colegio o en su vida diaria", apunta.

Desmontando un mito muy arraigado en la cocina

El mensaje de la pediatra busca, sobre todo, desmontar un mito muy arraigado en la cultura culinaria: la idea de que el alcohol "se evapora por completo" al cocinar. Galán aclara que, aunque el calor reduce una parte de la concentración, siempre queda un residuo que convierte a esas salsas, guisos o postres en opciones no seguras para mujeres embarazadas. Por ello, recomienda optar por recetas alternativas libres de alcohol durante esta etapa.

Un recordatorio necesario

La advertencia de Lucía Galán se suma a la de organismos médicos internacionales que han insistido en que cualquier exposición al alcohol en el embarazo es un riesgo evitable. Con su mensaje, la pediatra pretende generar conciencia y reforzar la idea de que la prevención es la mejor herramienta para garantizar el desarrollo sano de los bebés.