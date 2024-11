Lucas, de Andy y Lucas, vuelve a desmentir que se haya operado la nariz: "te prometo que no me he hecho nada"

La nariz de Lucas, uno de los componentes del dúo gaditano Andy y Lucas, sigue dando de qué hablar después de que este jueves se viralizara el impactante cambio que había sufrido esa parte de su cara y que se pudo observar en una alfombra roja a la que acudió el cantante.

En declaraciones al programa de Telecinco 'TardeAR', Lucas volvió a desmentir que se hubiera sometido a alguna operación de cirugía estética en esta parte de su fisonomía facial: "que yo no me he hecho nada en la cara, te lo prometo. No sé si me está cambiando la figura... Sacad ustedes las conclusiones pero te prometo que no me he hecho nada", explicaba el gaditano.

Pero lo cierto es que los rumores de que Lucas hubiera decidido cambiar voluntariamente el aspecto de su nariz recurriendo a la cirugía plástica no dejan de salir. En el mismo programa de Telecinco, la periodista Marisa Martín Blázquez afirmó que el aspecto actual de la nariz de Lucas se debe a una "complicación de una posible rinoplastia, que se llama 'nariz de silla de montar' en términos médicos".

El cantante no obstante volvió a negarlo: "nada de nada. Lo único que a lo mejor he adelgazado y a lo mejor me ha cambiado el rostro y la nariz, como sigue siendo la de mi padre, pues eso no ha adelgazado... eso sigue igual de grande. No te puedo decir otra cosa".

Meses negando una posible operación de nariz

El cantante gaditano, que siempre se ha tomado con buen humor las especulaciones sobre su aspecto físico, ya negó el pasado mes de septiembre que se hubiera sometido a ninguna intervención. En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Instagram del grupo explicaba que llevaba unos meses haciéndose masajes faciales, que la nariz que tiene es heredada de su padre, "pura genética". "Yo no me he hecho nada de nada de nada", confirmaba, "y si tengo los ojos achinados es porque me he echado una siesta y la papada, pues hago mucho de a, e, i, o, u y así estiro".

En el vídeo seguía haciendo repaso a otras partes de su cara y de su cuerpo que podrían ser objeto de los rumores, como los dientes en los que llevó aparato durante mucho tiempo y reconoció que de vez en cuando lleva a cabo un tratamiento blanqueador. Recordaba a la gente que le ve que también los ángulos y las luces de los vídeos pueden hacer que el aspecto real no coincida exactamente con el que se ve en las imágenes, sumado al ejercicio que había estado haciendo últimamente. "Y a todos los especialistas estos, que menudos especialistas, que no me he hecho nada de nada de nada. Por mi padre, que en paz descanse, que yo no me he hecho nada", decía de nuevo.

El cantante escribió además en el pie de foto de la publicación: "Como usted comprenderá, no puedo tener la misma cara de hace 20 años… Los rostros cambian, algunos para mejor y otros, pues ya sabe usted".