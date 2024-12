Lucas, de Andy y Lucas, zanja la polémica sobre su nariz: "Soy feo y seré feo, ya está"

Las reacciones sobre la supuesta operación de nariz de Lucas González, del dúo gaditano Andy y Lucas, no han parado esta semana, con numerosos mensajes en las redes sociales. El cantante ha negado que se haya hecho nada en su nariz, tras la aparición de unas imágenes donde parecía con una estética cambiada, y ha tenido que aguantar comentarios, algunos de mal gusto, desde hace unos días.

Por eso, y tras la actuación del grupo en la inauguración del alumbrado navideño en Sevilla, Lucas dio unas declaraciones queriendo zanjar la polémica, hablando incluso antes de que la periodista le preguntara. "¿Me vas a preguntar sobre lo estético verdad?, le dijo. Para responderse el sólo con guasa: "He sido feo, soy feo y seré feo. Ya está, no me hecho nada en la nariz", insistía el cantante.

Intenta cerrar así una polémica que ha sido la comidila de las últimas jornadas y tras un tema, supuestos retoques estéticos, que no es la primera vez que sale a la palestra. Lucas ya ha tenido que responder con anterioridad, negándose haberse hecho nada. "Que yo no me he hecho nada en la cara, te lo prometo. No sé si me está cambiando la figura... Sacad ustedes las conclusiones pero te prometo que no me he hecho nada", explicaba en declaraciones a TardeAR.

Negando operaciones hace meses

El cantante gaditano, que siempre se ha tomado con buen humor las especulaciones sobre su aspecto físico, ya negó el pasado mes de septiembre que se hubiera sometido a ninguna intervención. En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Instagram del grupo explicaba que llevaba unos meses haciéndose masajes faciales, que la nariz que tiene es heredada de su padre, "pura genética". "Yo no me he hecho nada de nada de nada", confirmaba, "y si tengo los ojos achinados es porque me he echado una siesta y la papada, pues hago mucho de a, e, i, o, u y así estiro".