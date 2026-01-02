Los mejores roscones de Reyes de supermercado, según la OCU

Acaba el atracón gastronómico de fin de año y el recién estrenado 2026 arranca con las miras puestas en la recta final hasta el día de los Reyes Magos y el gran colofón del típico roscón que pone la guinda al pastel de la Navidad. Un dulce que hace tiempo llegó a las estanterías de los supermercados con unos precios muy competitivos pero que, muchas veces, no ofrecen la misma calidad que los del obrador y la pastelería de toda la vida.

Por este motivo, la Organización de Consumidores (OCU) analiza y evalúa un año más los roscones rellenos que se venden en los principales supermercados de nuestro país. Los resultados reúnen la valoración nutricional, la calidad de los ingredientes, la presencia de aditivos, el grado de procesado y la información del etiquetado, además de las calificaciones de degustación de un panel de expertos pasteleros.

Estos datos son el resultado del análisis y la evolución de 41 roscones de Reyes a la venta en las grandes cadenas. De todos ellos, 28 son más caros que la pasada Navidad, mientras que el resto mantienen su precio.

Exceso de aditivos:

Según un informe de la OCU, uno de los principales problemas detectados en los roscones de supermercado es el elevado uso de aditivos. Los productos analizados contienen una media de 12 aditivos, aunque algunos llegan hasta 19, como ocurre con el roscón de AhorraMás.

Entre los más habituales destacan los colorantes —especialmente en la fruta escarchada—, así como conservantes, emulsionantes y agentes de textura. Se trata de ingredientes comunes en productos que han sido congelados y posteriormente descongelados, un proceso que también podría explicar la falta de crujiente de la almendra, que en muchos casos se presenta blanda.

Además, poco más de la mitad de los roscones examinados están rellenos exclusivamente de nata, que suele representar cerca del 45 % del peso total del producto. En los restantes, la nata se sustituye total o parcialmente por grasas vegetales más económicas, como las de palma, coco, nabina o palmiste.

Aroma y textura

Desde el punto de vista organoléptico, los roscones de supermercado se alejan en muchos casos de los aromas y texturas propios de una elaboración artesana. La fruta escarchada es uno de los elementos más criticados, ya que en algunos productos no es fruta, sino calabaza teñida con colores muy intensos.

El bollo también muestra diferencias significativas, con una textura más cercana a la de un brioche industrial, a veces ligeramente chiclosa o con signos de una fermentación excesiva. Los mejor valorados son aquellos que conservan aromas suaves a cítricos y azahar y, especialmente, los que utilizan mantequilla y azúcar en la masa.

Los mejores roscones rellenos de supermercado

Este año, solo tres roscones superan los 60 puntos sobre 100, el umbral que la OCU establece para considerarlos de buena calidad.

El primer puesto del ranking lo ocupa el roscón relleno de nata 100 % Carrefour Extra, con un precio de 9,49 euros por 750 gramos (12,65 €/kg) y una puntuación de 63 puntos. En la degustación destaca por su buena fermentación, alveolado adecuado, tamaño generoso, abundante azúcar en grano y textura jugosa. Presenta un agradable aroma a bollería, nata abundante de dulzor equilibrado y un sabor en el que se aprecian la mantequilla y un toque de azahar bien compensado. En segunda posición se sitúa el roscón de nata 100 % El Obrador de El Corte Inglés, con un precio de 17,75 euros por 850 gramos (20,88 €/kg) y una valoración global de 62 puntos. Los expertos destacan su correcta fermentación, la presencia de azúcar perlado, una textura tierna y típica de roscón, así como un buen aroma a bollería y una nata de sabor equilibrado. El tercer lugar lo ocupa el roscón de Reyes relleno de nata 100 % de Lidl, con un precio de 9,49 euros por 750 gramos (12,65 €/kg) y una puntuación de 60 puntos. Se valora positivamente su buena fermentación, tamaño adecuado, abundante azúcar perlado y una textura correcta, junto a un aroma agradable, nata de dulzor equilibrado y un sabor a azahar algo más intenso.

Subida de precios

En cuanto a los precios, Facua denuncia que los roscones han registrado esta Navidad un incremento medio del 6,8 % en las grandes superficies respecto al año anterior, con picos de subida que han llegado hasta el 34 % a lo largo de 2025.