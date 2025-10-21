Las lluvias llegan a Cádiz a partir de este martes

Tras varias semanas de tiempo más veraniego que otoñal, empiezan a caer las primeras precipitaciones en Cádiz. Este martes arrancan las lluvias en Cádiz, que continuarán el miércoles y serán más intensas el domingo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las lluvias arrancan a primera hora de la mañana, y serán menos abundante por la tarde. El miércoles volverán durante la mañana y se despejará por la tarde y ya no volverán hasta la mañana del sábado, en la que podría haber chubascos intermitentes.

La llegada de este primer frente atlántico comienza este lunes. Si bien, la probabilidad de precipitación que anticipa Aemet a partir del martes no es demasiada: entre el 45-55% en la Bahía de Cádiz y parte de la costa atlántica, algo más elevado en la Sierra pero sin superar el 75% y entorno al 20-25% en el resto de las comarcas. La situación de inestabilidad se mantendrá durante toda la semana, tal vez a excepción del jueves que se espera que sea algo más soleado, pero en todo caso, con una probabilidad media-baja de que se produzcan precipitaciones, que en todo caso no serían especialmente significativas.

Las lluvias, a final de octubre

Mario Picazo, meteorólogo de tiempo.es, ha publicado en su cuenta en X (antes Twitter) un 'timelapse' con la previsión de lluvias que llegarán a España hasta finales del mes de octubre. Se trata de un vídeo de apenas 43 segundos pero muy gráfico, en el que se puede observar que, efectivamente, en Cádiz este primer frente atlántico apenas tendrá incidencia pero no así los siguientes que están por llegar.

A partir del martes 22 a última hora o del miércoles 23, comenzaría a entrar una nueva borrasca atlántica por el mismo sitio, Galicia, y está sí será la que termine cubriendo todos los cielos de España, incluidos los de la provincia de Cádiz en su totalidad. La provincia aparece en tonalidades anaranjadas para finalizar el mes de octubre, con acumulados que podrían estar entre los 30-40 litros por metro cuadrado según el código de color. Octubre podría terminar siendo muy lluvioso en Cádiz aunque el inicio haya sido muy seco.