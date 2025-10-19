Llega el primer frente atlántico: Mario Picazo adelanta que las lluvias más fuertes entrarán en Cádiz a finales de octubre

El cambio de tiempo que se anunciaba la semana pasada ya está empezando a producirse en la provincia de Cádiz. La retirada del bloqueo anticiclónico, que se mantenía sobre las Islas Británicas, y la entrada este domingo de un chorro polar situado sobre la vertical del país van a permitir la entrada por el oeste de la Península de una serie de borrascas que serán las que en definitiva propicien la llegada de las lluvias a Cádiz y de una bajada de temperaturas. Esto último no será especialmente significativo, pero se podrían restar unos 5 grados a los termómetros durante las horas centrales del día. Lo más destacado no obstante es que, aunque este primer frente atlántico no incida con especial fuerza en la provincia, los que se prevén que lleguen hasta finales de octubre sí podrían dejar algo más de lluvias en Cádiz.

El primer frente atlántico dejará algunas lluvias en Cádiz

La llegada de este primer frente atlántico, que como indican los modelos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología y tiempo.com entraría por el oeste del país, empezarán a afectar a Cádiz a partir del lunes 20 de octubre. Durante este domingo 19 las nubes podrían cubrir parte de los cielos del Campo de Gibraltar pero será el lunes cuando se convierta en algo más evidente en toda la provincia. La probabilidad de precipitación que anticipa Aemet, no obstante, no es demasiada: entre el 45-55% en la Bahía de Cádiz y parte de la costa atlántica, algo más elevado en la Sierra pero sin superar el 75% y entorno al 20-25% en el resto de las comarcas. La situación de inestabilidad se mantendrá durante toda la semana, tal vez a excepción del jueves que se espera que sea algo más soleado, pero en todo caso, con una probabilidad media-baja de que se produzcan precipitaciones, que en todo caso no serían especialmente significativas.

El viento de levante, que estos días ha soplado con intensidad a determinadas horas en localidades de la Bahía de Cádiz y de Algeciras, comenzará a virar ya este domingo para permitir la entrada del poniente a partir del lunes. El componente oeste permitirá que bajen algo las temperaturas, pero poco, unos 3-5 grados, al menos en las localidades más cercanas a Cádiz. En la Sierra por ejemplo y toda la campiña y parte interior de la Janda, las máximas seguirán llegando a 30 grados.

Mario Picazo avanza más lluvias en Cádiz a finales de octubre

Mario Picazo, meteorólogo de tiempo.es, ha publicado en su cuenta en X (antes Twitter) un 'timelapse' con la previsión de lluvias que llegarán a España hasta finales del mes de octubre. Se trata de un vídeo de apenas 43 segundos pero muy gráfico, en el que se puede observar que, efectivamente, en Cádiz este primer frente atlántico apenas tendrá incidencia pero no así los siguientes que están por llegar.

En el vídeo, que comienza el día 15 de octubre, se observa toda la inestabilidad centrada en la zona mediterránea, con algunos chubascos llegando a esta costa en Andalucía: Almería, Granada, Málaga y también el Campo de Gibraltar. A partir del domingo 19 se observa la entrada de este primer frente atlántico por la zona noroeste, un frente que barrerá todo el país pero en el que Cádiz y otras provincias como Huelva y Sevilla podrían quedar liberadas. En el caso de Cádiz, las precipitaciones nuevamente se podrían concentrar en el área del Estrecho.

A partir del martes 22 a última hora o del miércoles 23, comenzaría a entrar una nueva borrasca atlántica por el mismo sitio, Galicia, y está sí será la que termine cubriendo todos los cielos de España, incluidos los de la provincia de Cádiz en su totalidad. La provincia aparece en tonalidades anaranjadas para finalizar el mes de octubre, con acumulados que podrían estar entre los 30-40 litros por metro cuadrado según el código de color. Octubre podría terminar siendo muy lluvioso en Cádiz aunque el inicio haya sido muy seco.