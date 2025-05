El límite de dinero en efectivo que se puede tener en casa de manera legal para emergencias como un apagón

El dinero en efectivo se ha sustituido de manera progresiva a la hora de pagar por las tarjetas de créditos, los móviles y los relojes inteligentes. Cada vez son menos las personas que en la actualidad llevan dinero para efectuar los pagos del día a día, pero lo cierto es que cuando se produce un gran apagón, como el vivido el pasado 28 de abril, se activa la necesidad de tener dinero en el monedero para poder hacer frente a las compras diarias.

Desde esta fecha hay quienes han tomado como medida preventiva guardar dinero en caso para tenerlo en caso de emergencia o incluso se han llegado a replantear si no es más cómodo tener ese remanente en el domicilio y usarlo para los quehaceres cotidianos. Esta reflexión ha llevado a que muchas personas se hagan una pregunta: ¿cuánto dinero en efectivo es posible tener de manera legal en casa? En España no hay una norma que diga cuánto dinero se puede tener guardado en el domicilio. La Agencia Tributaria no tiene establecido una cantidad mínima ni máxima para poder tener en efectivo en casa, pero hay que tener en cuenta algunos puntos para no tener problemas legales.

La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo no establece un límite fijo sobre la cantidad de dinero en efectivo que uno puede guardar en casa, aunque sí que habla acerca de la procedencia del dinero, su declaración y el movimiento de efectivo. El dinero que se tenga en el domicilio debe provenir de fuentes legales y en caso de que sea necesario, debe haber sido declarado a Hacienda. En caso de la Agencia Tributaria tenga indicios de sospecha de la procedencia del dinero o crea que no ha sido declarado puede iniciar una investigación y solicitar una justificación.

Actualmente, para evitar que se produzca blanqueo de capitales hay límites y obligaciones cuando se van a llevar a cabo movimiento de efectivo de grandes cantidades o de billetes grandes, como los de 500 euros. Las entidades bancarias están obligadas a informar a Hacienda de todos los movimientos relativos a billetes de 500 euros o que impliquen retiradas o ingresos de efectivo de 1.000 euros o más. Cuando se quiere hacer un pago grande en efectivo, existe un límite que acota la cantidad a 1.000 euros en las transacciones que implican al menos a un empresario o profesional. En cambio, entre particulares, el límite es de 10.000 euros.

Guardar dinero en efectivo tiene sentido cuando no se trata de grandes cantidades porque pueden ser útiles para hacer frente a los pagos del día a día y en caso de emergencia, pero los expertos no aconsejan tener mucho dinero en casa debido a los robos, pérdida, deterioro del mismo e incluso la pérdida de poder adquisitivo dependiendo de la inflación. Lo ideal es ir creando una especie de hucha para poder tenerlo en caso de necesidad e ir llenándola poco a poco a retirar una cantidad masiva de dinero de manera repentina.