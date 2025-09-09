Laura Giraldo, experta en limpieza: "La sal gruesa es clave para que los armarios no huelan a humedad"

El olor a humedad en los armarios es uno de los problemas más habituales en muchos hogares. La falta de ventilación, los cambios de temperatura o incluso la acumulación de ropa pueden provocar ese característico aroma desagradable que, además, termina impregnando las prendas.

Frente a este inconveniente, son muchas las soluciones comerciales que se venden como antimoho o ambientadores de larga duración. Sin embargo, en los últimos meses los trucos caseros compartidos por expertos en orden y limpieza han ganado protagonismo en redes sociales, sobre todo por su bajo coste y su eficacia probada.

Una de las voces más reconocidas en este ámbito es Laura Giraldo, creadora de contenido especializada en limpieza y organización del hogar. En su cuenta de Instagram, donde suma cientos de miles de seguidores, la experta ha compartido un consejo que asegura haber aprendido de su padre y que se ha convertido en viral: la sal gruesa como aliada contra la humedad.

El truco paso a paso

El método es sencillo y no requiere más que elementos comunes en cualquier casa. Para ponerlo en práctica, Laura recomienda utilizar un recipiente de plástico con tapa, preferiblemente reciclado de algún alimento. Con un tenedor o un cuchillo se perfora la tapa para permitir que el contenido respire.

Después, se llena el envase con sal gruesa y se añade un pequeño chorro de suavizante líquido, el que se utilice habitualmente para la ropa. Una vez cerrado con la tapa agujereada, el bote se coloca dentro del armario. Según la experta, este remedio no solo elimina la humedad, sino que además impregna el interior con un aroma fresco y agradable.

Por qué funciona

La clave está en las propiedades absorbentes de la sal. Este ingrediente actúa como un deshumidificador natural, captando el exceso de agua presente en el ambiente y evitando así la aparición de moho o manchas en la ropa. Al mismo tiempo, el suavizante aporta un toque de fragancia que refuerza la sensación de limpieza.

Con el paso de los días, la sal se va humedeciendo y endureciendo, señal de que está cumpliendo su función. En ese momento conviene renovarla para mantener el efecto.

Un truco viral con miles de seguidores

El vídeo en el que Laura explica este consejo acumula miles de visualizaciones y comentarios en Instagram. Muchos usuarios aseguran haber probado el remedio con buenos resultados, destacando lo práctico y económico que resulta frente a otros productos específicos.

"El aroma que deja es increíble y lo mejor es que funciona como antimoho", asegura la experta en la grabación. Un truco sencillo que ha conseguido convertirse en tendencia y que demuestra cómo, en ocasiones, los remedios más eficaces están en la propia despensa.