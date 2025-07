La fisioterapeuta pediátrica Laura Aparicio sobre la lactancia materna: "Muchas veces se piensa que la madre no tiene leche, pero no suele ser así"

La lactancia materna es uno de los asuntos que más preocupa a las mamás. Que si el bebé coge bien el pecho, que si llora en la teta, que si se queda con hambre... pero este tipo de situaciones se solventan frecuentemente con la postura del pequeño o de la madre a la hora de coger el pecho y succionar. Así lo cuenta Laura Aparicio Henry, fisioterapeuta pediátrica, que desde hace años trabaja mejorando la salud de los más pequeños en este campo y en otros tantos como pueden ser el cólico del lactante, una tortícolis congénita, hasta los incómodos mocos que impiden respirar al bebé.

Laura confirma que "hay mucho desconocimiento al respecto, pero con fisioterapia pueden mejorar muchos aspectos" que pueden convertirse en una tortura si no se tratan. Es el ejemplo de la postura en la lactancia materna, "en la que ayudamos mucho, pues muchas veces nos creemos que el problema está en la madre y en que no tiene suficiente leche, pero en la mayoría de los casos el problema es que hay algo en el bebé que no le deja mamar bien, y ahí entramos nosotras para tratar la boca, el cuello o la zona donde detectemos el problema para impedir el dolor en la lactancia y que las tomas sean efectivas, para que cojan peso y el bebé no pase hambre". Para ello valoran cómo son las tomas en tiempo y eficacia, si duele o no. "Revisamos la postura de la madre y posición del bebé, y vemos si hay tensión en la boca, si hay falta de fuerza, si hay poca coordinación, si los movimientos son buenos… lo tratamos, lo corregimos y vamos mejorando el agarre, de modo que detectamos el problema para que funcione", apunta.

Problemas que con algunas técnicas aplicadas por esta experta pueden poner punto y final a situaciones incómodas como también pueden ser las que provocan los temidos cólicos del lactante. "A veces con tres sesiones es suficiente, y se pueden ahorrar tres meses de llanto y desesperación", asegura. "Otras veces requiere alguna que otra sesión más pero, desde luego, siempre mejora".

Las tortícolis y la deformidad craneal es otro recurrente, "pues cuando los bebés nacen con algún tipo de lesión en el cuello puede provocar que siempre miren hacia el mismo lado y de tanto apoyar la misma zona de cráneo se termina deformando el cráneo, e incluso la cara". En este punto asegura que tradicionalmente se aconseja medidas posturales, "pero si hay una tortícolis es muy difícil que mejore sin tratamiento de fisioterapia, por lo que es muy efectivo la corrección de la tortícolis con el trabajo de moldeado del cráneo y asimetrías faciales".

Otro de los aspectos que tratan son los mocos, "con lo que hay mucha desinformación", pues también "sacamos los tapones de moco del pecho cuando se trata de enfermedades respiratorias, neumonía, atelectasia, bronquiectasias, bronquitis y bronquiolitis", que junto a la mediación indicada, "tiene una gran efectividad para solucionar enfermedades respiratorias". Y aunque ahora no es época de este tipo de infecciones, sí que están los coletazos del Covid y de la gripe A.

Todos estos síntomas y posibles soluciones son tratadas en su libro 'Crecer sanos, crecer mejor', un libro-guía de fisioterapeuta infantil en el que ofrece respuestas a muchas dudas e inquietudes de las madres y padres y ofrece respuestas a las necesidades más básicas de los peques.

La consulta en la que trabaja, Fisiopeques, se ha trasladado a la Avenida Segunda Aguada, 2B, local 4, junto a la gasolinera África de Cádiz.