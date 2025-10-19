Juan Nattex, experto en sueño: "Dormir siempre a la misma hora es más importante que dormir 8 horas"

Dormir bien no depende solo de cerrar los ojos ocho horas. Así lo explica Juan Nattex, experto en sueño y creador de contenido especializado en bienestar, en un vídeo de TikTok que se ha hecho viral por desmontar las creencias más repetidas sobre el descanso. "Dormir siempre a la misma hora es más importante que dormir ocho horas", asegura, otorgando a este hábito la máxima puntuación: un 10 sobre 10.

El especialista sostiene que mantener una rutina fija de sueño ayuda al cuerpo a sincronizar su reloj interno, lo que mejora la calidad del descanso incluso si las horas no son perfectas. En cambio, intentar compensar las noches de insomnio con siestas largas o dormir más el fin de semana no sirve: "El cuerpo no tiene una batería de horas de sueño", advierte.

Las siestas largas, un error común

Nattex da solo un 2 sobre 10 a la idea de dormir siesta para recuperar horas de sueño. Según él, una siesta de más de 20 minutos puede provocar el efecto contrario al deseado: "Solo te vas a levantar más aturdido". Si se hace, debe ser corta, ligera y nunca sustituir el descanso nocturno.

Dormir sin ropa, mejor opción

Otro de los puntos más comentados del vídeo tiene que ver con el pijama. Nattex le otorga un 2 sobre 10, ya que dormir sin ropa ayuda a regular mejor la temperatura corporal y favorece un sueño más profundo. En la misma línea, insiste en la importancia de mantener una habitación fresca, con una temperatura entre 18 y 20 grados, que puntúa con un 9 sobre 10.

Beber agua o tomar pastillas: lo que no recomienda

Entre los hábitos que más penaliza está beber agua justo antes de dormir. Le da un 3 sobre 10, porque aumenta las probabilidades de despertarse para ir al baño, interrumpiendo las fases profundas del sueño. Aún peor es el uso de pastillas para dormir sin prescripción médica, que califica con un 0 sobre 10. "Solo deben tomarse bajo control médico", insiste.

Sol, ejercicio y antifaz: hábitos útiles con matices

El experto también destaca la importancia de tomar el sol por la mañana, a lo que da un 8 sobre 10. "Le dices al cerebro que ya es de día", explica, un gesto clave para ajustar los ritmos circadianos. En cuanto al ejercicio por la tarde, lo puntúa con un 6 sobre 10, siempre que no sea demasiado intenso: "Si te activas demasiado, te costará conciliar el sueño".

Por último, el uso de antifaz obtiene un 5 sobre 10. Puede ayudar a quienes viven en entornos con luz artificial, pero no es tan determinante como mantener horarios regulares o cuidar la temperatura.

En resumen, el mensaje de Juan Nattex es claro: la calidad del sueño no depende tanto de la cantidad, sino de la constancia y los hábitos. Ocho horas no sirven de nada si el cuerpo no entiende cuándo debe descansar.