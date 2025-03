Un joven se queda atrapado en un tren intentado llegar al Carnaval de Cádiz: "Estoy aquí encerrado con mi caña de pescar"

El Carnaval de Cádiz atrae a miles de jóvenes que vienen de todas partes de Andalucía y para llegar a la capital gaditana cada uno utiliza un medio de transporte diferente. La mayoría de ellos acuden a Cádiz en tren y suelen llegar a su destino sin problemas, aunque este no es el caso de un joven gaditano que viajaba desde Jerez de la Frontera a la capital gaditana y finalmente se vio encerrado en el tren sin poder salir y a oscuras.

El gaditano se desplazaba en un cercanías desde Jerez hasta Cádiz y lo primero que le llamó la atención es que el tren iba vacío, algo a lo que al principio no le dio mucha importancia. También notó, el usuario de Tiktok @waki_11620, que el tren no se detenía en las paradas habituales como El Puerto de Santa María o Puerto Real, literalmente no ha abierto sus puertas en todo el trayecto, pero ahí no queda la cosa.

Lo peor estaba por llegar, el joven fue a apearse en la parada de Cádiz capital, cuando de repente todas las luces del tren se apagaron y no se abrieron las puertas para poder salir. El joven intentó en repetidas ocasiones abrir las puertas para poder llegar a la fiesta, pero no fue posible porque el tren estaba completamente cerrado y él se había quedado dentro y encerrado. @waki_11620 contaba sus seguidores en la red social cómo se había visto atrapado en el tren. "Illo, chavales, que vengo al Carnaval de Cádiz disfrazado de pesquero y me han dejado encerrado en el tren", comenzaba explicando.

El relato continuaba: "el tren ha cerrado y me han dejado aquí. He cogido el cercanías de Jerez a Cádiz y no ha parado ni en El Puerto ni en Puerto Real… no ha parado en ningún lado, y ha llegado a Cádiz y se ha apagado y no ha abierto ni las puertas", expresaba el joven gaditano. "Estoy yo aquí encerrado con mi caña de pescar, que es mi disfraz, a ver cuándo llegan", comentaba el joven desde el interior del tren esperando a que acudiese alguien a su rescate.

Finalmente, fueron los servicios de limpieza los que sacaron al joven del tren y llegó a su destino. Muchos se preguntan que cómo pudo subir si el tren era de regulación y no se esperaba que hubiese nadie en su interior. Este suceso ha quedado en una mera anécdota que ha conseguido que el gaditano se haga viral en TikTok y haya reaccionado a las publicaciones que han salido de él en los medios de comunicación, incluso ha mostrado el grupo de WhatsApp familiar donde le preguntan si el contenido que aparece en los medios es verdadero o se trata de una broma.