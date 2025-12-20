José María Sánchez, pescadero, sobre el salmón de los supermercados: "Comen pienso, harinas, aceite reciclado y colorante para ser más naranja"

José María Sánchez ha creado debate en las redes sociales tras la publicación de su último vídeo en el que hacer una afirmación muy contundente: "El salmón que comes es una porquería". Con este mensaje tan controvertido se ha detenido a explicar los motivos por los que considera que el salmón que se compra y se consume en la mayoría de los hogares no tiene tantas propiedades como afirman algunos expertos.

El salmón ha cambiado con el paso del tiempo

En el vídeo colgado en Instagram, José María Sánchez habla de que el salmón ha estado considerado como uno de los superalimentos que son ricos en omega-3 y muchas propiedades beneficiosas para la salud. No obstante, hace una aclaración muy importante: "eso era antes, cuando el salmón era salvaje". A día de hoy, asegura que el producto que llega a las pescaderías y supermercados nada tiene que ver con ese pescado original.

Según explica, la práctica totalidad del salmón que se comercializa procede de piscifactorías donde los animales viven hacinados en jaulas marinas. "Están todos apretujados, comen pienso, harinas, aceite reciclado y colorante para ser más naranja", detalla. Y añade que, al convivir en espacios tan reducidos, las infecciones son frecuentes: "Como están todos juntos, se enferman. La solución es llenarlos de medicamentos, y ese es el pescado que tú te comes".

Esto provoca que las cualidades tan saludables del salmón se reduzcan y el consumidor piensa que está haciendo una buena compra, pero lo cierto es que no tiene claro la procedencia del producto que está adquiriendo.

La alternativa del pescadero: “pescado de verdad” y accesible

Tras criticar el sistema de producción del salmón, José María Sánchez propone alternativas mucho más cercanas, económicas y, según él, más sanas. Recomienda elegir pescados pequeños y locales que mantienen su dieta natural y no acumulan contaminantes.

Entre las opciones que menciona destaca la caballa, la sardina, los jureles, la chova y los boquerones. "Son peces pequeños, no acumulan contaminantes, tienen omega-3 natural 100 % y mucho más que el salmón de piscifactoría", explica en su vídeo. Además, subraya que suelen tener mejor precio, lo que los convierte en alimentos accesibles para cualquier familia.

El pescadero recuerda además que estos pescados tradicionales son más económicos y accesibles que el salmón, lo que los convierte en una alternativa que combina salud y ahorro. "Son de los mejores alimentos que se pueden comer", afirma con rotundidad.