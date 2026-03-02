José Manuel Parada y Beatriz Trapote, juntos en Grazalema: este es el restaurante donde han disfrutado carnes de calidad y platos típicos de la sierra

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro han disfrutado de una escapada familiar en el puente de Andalucía por los pueblos de la Sierra de Cádiz. Uno de estos pueblos ha sido Grazalema, donde se han encontrado con el presentador de televisión, José Manuel Parada. La propia Beatriz Trapote le ha dedicado unas palabras en sus redes sociales, pues se conocieron en Supervivientes en 2010 y siguen manteniendo su amistad.

Durante este fin de semana, se han reencontrado en Grazalema, para disfrutar de un buen día en este pueblo gaditano y, cómo no, saborear la gastronomía local. El lugar elegido ha sido el restaurante Patio de San Diego y desde aquí han anunciado que ya se puede venir a Grazalema.

Desde aquí, José Manuel Parada ha recomendado visitar las calles de este pueblo de Cádiz, además de este restaurante, que también cuenta con la Hospedería Casa de las Piedras, “que tiene una habitación donde han dormido Lola Flores, Rocío Dúrcal y Rafael de Paula”.

Restaurante Patio de San Diego

El amplio patio andaluz conforma la parte trasera de una casa señorial del siglo XIX. El restaurante cuenta además con un acogedor salón interior donde la chimenea acompaña las comidas y tertulias en los días fríos del invierno. En Junio de 2023 abrieron las puertas de “Patio de San Diego” para ofrecer platos elaborados con productos frescos y de temporada de la zona, todo ello acompañado de vinos de la tierra.

Rocío Romero y Diego Guerrero, pusieron en marcha este proyecto de restauración gastronómica para ofrecer buenos platos y buen servicio en este pintoresco lugar. En el pueblo también se encuentra la Hospedería Casa de las Piedras, el establecimiento más consolidado de Grazalema, abierto desde 1952. El edificio está junto a la plaza principal del pueblo, con entrada directa al restaurante desde el patio por calle San Juan, aunque también tiene acceso por la recepción, situada en la entrada principal de la Hospedería anexa, por calle las Piedras.

En cuanto a la oferta gastronómica de Patio de San Diego, no pueden faltar las carnes de calidad y guisos tradicionales de la Sierra de Cádiz. También los tipos de ensaladas y pescados como la lubina de Conil o el atún rojo, que preparan con el toque personal de Diego Guerrero. La carta del establecimiento se incrementa con la sugerencias del día que se sirven por raciones individuales, aunque también hay propuesta de tapas.

El estilo del restaurante combina varios palos: el toque innovador de los entrantes, el asador de carnes con alguna incursión marinera y una línea de arroces con mezclas originales, que se pueden servir para una persona, si el cliente lo solicita. El cocinero trata de impregnarle la misma personalidad que le da al resto de sus creaciones.