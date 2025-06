José Abellán, médico, cuenta cómo una persona enferma del corazón puede mejorar su salud: "No hablo de fármacos"

Durante años, escuchar que uno tiene "placas en el corazón" ha sido sinónimo de alerta permanente. La creencia generalizada es que una vez que esas placas se forman en las arterias, el daño ya está hecho. Pero el doctor Carlos Abellán, médico divulgador muy activo en redes sociales, lanza un mensaje que rompe con ese paradigma: "Puedes revertir la enfermedad de corazón".

En un reciente vídeo publicado en su perfil de Instagram, @doctorabellan, el especialista explica que la ciencia está empezando a demostrar algo que hasta hace poco se creía imposible: algunas placas de ateroma, responsables de estrechar las arterias y aumentar el riesgo de infarto, pueden reducirse con las herramientas adecuadas. Y no, no se refiere a nuevos medicamentos.

"No te hablo de fármacos. Te cuento cómo, con tu estilo de vida, puedes revertir la enfermedad del corazón", afirma el doctor con claridad y convicción. Este enfoque no solo es novedoso, sino profundamente esperanzador. Aunque los tratamientos médicos siguen siendo esenciales, las decisiones que tomamos cada día: lo que comemos, cómo dormimos, cuánto nos movemos o cómo gestionamos el estrés— tienen un papel crucial en nuestra salud cardiovascular.

¿Se puede revertir lo irreversible?

Las placas de ateroma son acumulaciones de grasa, colesterol y otras sustancias que se adhieren a las paredes de las arterias. Su presencia puede estrechar los vasos y limitar el flujo sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de sufrir un infarto o una angina de pecho. Tradicionalmente, se ha entendido que estas lesiones eran permanentes. Sin embargo, estudios recientes en medicina preventiva y cardiología han demostrado que, con un estilo de vida intensivo y sostenido, algunas de estas placas pueden reducirse e incluso estabilizarse.

Aunque no hay milagros, los cambios en la alimentación, el ejercicio físico regular, dejar de fumar, reducir el estrés crónico y dormir mejor pueden tener un efecto tan potente como los fármacos en la prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular. El doctor Abellán recuerda que la base de una buena salud del corazón está en la constancia y el compromiso personal.

Su mensaje busca motivar, no alarmar: "Te han dicho que si tienes placas en el corazón, ya serán para siempre. No obstante, empezamos a saber que ello no es del todo cierto", asegura. Ternestos problemas ya no es una condena irreversible sino que la evidencia científica apoya que ciertos hábitos de vida pueden contribuir a reducir el tamaño de esas placas y que está en la mano del paciente hacerlo efectivo.