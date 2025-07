Jennifer López disfruta de Galicia antes de llegar a Cádiz con su gira mundial

Jennifer López ha dado la bienvenida a España con una visita tranquila y llena de encanto en Galicia antes de comenzar su gira europea Up All Night: Live in 2025. La artista, de 55 años, se alojó en el prestigioso Eurostars Gran Hotel La Toja, en la isla de A Toxa (O Grove), donde aprovechó para relajarse al sol y conectarse con paisajes típicos de las Rías Baixas.

A través de su perfil oficial de Instagram (@jlo), la estrella compartió varias imágenes: posó en bikini —un modelo metálico de la firma Commelle disponible en una tienda local, valorado en 175 €— con una camisa blanca anudada y gafas de sol, descansando junto a la piscina. También se vio un breve vídeo en el que recorría en coche las carreteras gallegas, contemplando el verde paisaje, y escribía en español "¡Hola España! Nos vemos pronto" con una bandera nacional como emoticono.

La cantante internacional parece estar muy emocionada de su gira española y disfruta de los momentos previos a los conciertos en los lugares más típicos de la zona, donde aprovecha para deleitarse con los manjares propios de cada lugar y vivir la experiencia del verano en España. Este martes 8 de julio, Jennifer López inaugurará su tour en Pontevedra y lo hará sin teloneros y con una duración de hora y media aproximadamente. El espectáculo dará comienzo a las 22:00 de la noche para evitar así las horas de más calor.

Este arranque de gira marca el retorno de JLo a España tras seis años, en lo que supone su primera gira formal desde la cancelación de su tour en Norteamérica en 2024 por motivos familiares. Será este jueves 10 de julio, cuando la artista de fama internacional compartirá tiempo y espacio con el público gaditano que la espera en el Estadio Nuevo Mirandilla a las 22:00. El tiempo que tiene la cantante apara viajar es muy corto, por lo que no podrá tener mucho tiempo para hacer turismo local en la localidad gaditana porque al día siguiente canta en Fuengirola.

Con una agenda muy apretada, Jennifer López regresará a Madrid y Barcelona después de seis años de ausencia en España, en esta ocasión también visitará Bilbao, culminando su gira española en esta ciudad el próximo 16 de julio. La artista ha tenido un momento de descanso antes de comenzar su show en Pontevedra, que se espera que sea épico, ya que estará compuesto por un gran número de bailarines y Jennifer López entonará sus canciones más icónicas como On The Floor y Let’s Get Loud.

Después de finalizar su gira española, la cantante puertorriqueña viajará por Europa, Oriente Medio y Asia Central para deleitar a sus fans con su talento y un espectáculo que será inolvidable.