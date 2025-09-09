Javier de Haro, psicólogo: "si tienes un hijo pequeño y repite lo mismo una y otra vez, piensa que es bueno para él"

Si eres padre o madre de un hijo pequeño es posible que te hayas preguntado cómo es posible que no se cansen de ver siempre las mismas películas, cantar las mismas canciones o leer los mismos cuentos. Por mucho que intentes ampliar sus gustos musicales o cinematográficos, ellos siempre volverán a pedir lo que acaban de ver o escuchar hace escasos minutos. Aunque pienses que es aburrido y que necesitan 'salir del bucle', ellos insistirán en volver a lo mismo una y otra vez. Y es más, lo harán encantados, prestando una atención que es posible que no centres como padre o madre en ningún otro momento.

Javier de Haro es un psicólogo que cuenta con más de 250.000 seguidores en Instagram, donde suele publicar vídeos sobre psicología y educación para ayudar en la crianza de los hijos de una manera sencilla y, lo que es más importante, que nos permita disfrutar del proceso como padres.

En una de sus entradas explica los motivos de este comportamiento de los más pequeños, un gusto por la repetición que puede llegar a ser desesperante para los padres pero que tiene beneficios para ellos que a los adultos se nos escapan.

De Haro explica que la repetición hasta la saciedad de aquello que más les gusta tiene unas razones:

La repetición "les da una sensación enorme de satisfacción y de control porque saben lo que va a pasar, anticipan y comprenden mejor lo que ocurre"

porque saben lo que va a pasar, anticipan y comprenden mejor lo que ocurre" "Porque aprenden un montón . Los niños pequeños aprenden observando, haciendo pero también con la repetición y, por ejemplo, cuando les repetimos un cuento una y otra vez, aprenden vocabulario, expresiones, cómo resolver situaciones del día a día"

. Los niños pequeños aprenden observando, haciendo pero también con la repetición y, por ejemplo, cuando les repetimos un cuento una y otra vez, aprenden vocabulario, expresiones, cómo resolver situaciones del día a día" "Porque se siguen sorprendiendo. Aunque lo repitan cada vez, van viendo detalles nuevos, matices que antes o no habían visto o no comprendían"

La importancia de la repetición en el aprendizaje de los más pequeños

El aprendizaje por repetición es esencial para el desarrollo de habilidades de los más pequeños. Así como empezamos a andar, a montar en bici o a conducir repitiendo una y otra vez movimientos de brazos o pies, de la misma manera los más pequeños aprenden a incorporar habilidades o mejorar su coordinación. El realizar actividades repetitivas, sabiendo lo que va a ocurrir, les da seguridad y sensación de control, algo que puede reforzar su seguridad y confianza, lo que les permite progresar.

No obstante, esta repetición continuada, aunque sea beneficiosa para ellos, no deja de ser desesperante para los padres. Y es que la necesidad de repetición no sólo es para los temas que a ellos les gusta (la misma película o la misma canción). La repetición también es necesaria cuando tratamos de inculcar procesos como el 'lávate las manos antes de comer' o 'retira tu plato de la mesa después de comer'. Muchas veces podemos llegar a pensar que nuestro hijo no nos escucha, no nos comprende o que 'pasa' de nosotros, pero no deja de ser un razonamiento erróneo como padres, que nos lleva a la frustración, cuando en realidad es la repetición necesaria que ellos necesitan para ir automatizando los comportamientos que les estás transmitiendo.

Así que, tal como concluye Javier de Haro, lo mejor es armarse de paciencia y pensar que esa repetición es buena para él.