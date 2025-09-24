Javier Coronas recuerda emocionado su paso por Cádiz: "Se me puso la piel de gallina en el Falla"

El presentador y cómico Javier Coronas no olvida el día en que pisó el escenario del Gran Teatro Falla en Cádiz para grabar un episodio de su célebre programa Ilustres Ignorantes. En una reciente entrevista en el podcast Qué demonios pasa, Coronas rememoró con emoción el ambiente, la energía del público y un momento que, según él, le "ponía los pelos de punta".

El episodio en Cádiz tuvo lugar el pasado 13 de marzo, dentro del marco carnavalesco gaditano, con los invitados José Luis García Cossío, Selu, y el cantante y pregonero Antoñito Molina. Durante la grabación, el teatro se volcó con los participantes, generando un ambiente tan vibrante que, según Coronas, se le "iba de las manos". "La gente estaba exultante, pero exultante… yo no había visto eso en mi puta vida", afirma el cómico.

Aunque el presentador asegura que no suele ponerse nervioso al subir al escenario, esta ocasión fue diferente. "Salí al Falla, y cuando salí, y ese teatro se vino abajo, con un estruendo que te cagas, se me puso la piel de gallina y me dije: ‘parad ya, que me va a dar algo’", relató con espontaneidad.

El Fran Teatro Falla, escenario referente del Carnaval de Cádiz, se convirtió en el epicentro de esa conexión única entre el público y los miembros del programa. Coronas aseguró que el teatro le sorprendió no por el tamaño o la acústica, sino por esa fuerza colectiva que se desató cuando el público expresó su júbilo. "Me va a dar algo", reiteró al ver cómo de volcado estaba el público ante la presencia de los presentadores del programa.

Una noche inolvidable en Cádiz

En Ilustres Ignorantes, Coronas comparte mesa con los humoristas Javier Cansado y Pepe Colubi. En ese episodio gaditano, el programa exploró el universo del carnaval, pero también recorrió otros territorios del humor, la memoria y la identidad local. Para la ocasión, las entradas se distribuyeron por invitaciones, lo que acentuó la sensación de cercanía y complicidad con el público gaditano.

Este episodio no sólo quedó grabado en el archivo del programa, sino también en la memoria afectiva de Coronas. Esa noche, Cádiz pareció regalarle un instante que trasciende la simple grabación televisiva: la sensación de un público entregado, que colmó el teatro con su entusiasmo y que hizo vibrar cada rincón del Falla.

Además, esta experiencia cobra especial relevancia en un momento en que el programa atraviesa un giro difícil: Javier Cansado, colaborador fijo, anunció recientemente que deberá apartarse temporalmente para someterse a un tratamiento por cáncer. La noticia conmocionó al círculo cercano y a los seguidores del formato, quienes le han enviado muestras de apoyo y afecto.

Con este testimonio, Coronas no sólo deja claro que aquel día en Cádiz fue inolvidable, sino que reafirma la fuerza del teatro, la potencia del público y la magia que sucede cuando el humor conecta con lo local. Porque al final, en medio del bullicio y el estruendo, hubo un momento de silencio interior: el que precede al escalofrío.