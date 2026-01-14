Isabel, cocinera: "Para que los calamares fritos queden crujientes se usa harina de garbanzo"

Elaborar el plato perfecto de calamares fritos es posible y es que se espera que estén crujientes por fuera pero tienos por dentro y aunque parezca complicado, no hay muchos secretos detrás de este éxito. Isabel, creadora del canal Cocinando con Isabel en YouTube, lo tiene claro: el secreto no está en trucos complicados, sino en la elección de la harina adecuada y en respetar cada paso del proceso. Su receta, sin atajos ni florituras, demuestra que con pocos ingredientes y buena técnica se puede lograr un resultado de nivel profesional en casa.

El papel de la harina de garbanzo en el rebozado

La harina de garbanzo se utiliza por su capacidad para crear una corteza más fina y crujiente, que absorbe menos aceite durante la fritura. Además, aporta un ligero matiz de sabor que realza el calamar sin enmascararlo. Este tipo de harina permite que el rebozado se adhiera mejor siempre que el producto esté bien seco antes de pasar por la sartén.

Isabel explica que la harina de garbanzo, frente a la tradicional de trigo, aporta una textura más ligera y un crujiente superior, además de absorber menos aceite durante la fritura. Este detalle, junto con un producto bien preparado y aceite a la temperatura correcta, es la base de esta receta tradicional con un giro moderno.

Limpiar el producto es clave

Es imprescindible limpiar muy bien el producto, los calamares deben estar en perfecto estado para así obtener un resultado impecable. Hay que separa las tripas del cuerpo separando de manera suave. Se debe retirar la cabeza y el pico, la pieza dura que no se puede comer. Estas partes, en cambio, pueden ser útiles para otras elaboraciones como un arroz o un guiso.

Hay que seguir limpiando el calamar, la piel de fuera hay que quitarla y cortar las aletas laterales. Isabel recomienda darle la vuelta al calamar para asegurar que quede perfectamente limpio. El siguiente paso es cortar el calamar, las rodajas no deben ser ni muy gordas y muy finas.

Receta paso a paso de los calamares crujientes

Ingredientes

3 calamares grandes ( 800 gr. aproximadamente)

Suficiente harina de garbanzo para rebozar (se puede utilizar mitad de harina de garbanzo y mitad de harina de trigo bien mezcladas las dos)

1 limón

Sal al gusto

Aceite para freir de girasol o de oliva sabor suave

Preparación