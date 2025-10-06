Isa Pantoja se sincera y habla de su depresión postparto: "Lo mal que lo pasé"
La hermana de Kiko Rivera se ha sincerado con sus seguidores y ha relatado que ahora se encuentra mucho mejor
Isa Pantoja fue madre por segunda vez en el mes de junio y desde entonces su vida ha dado un cambio muy grande y adaptarse al bebé ha sido complicado. La influencer ha reconocido varias veces en sus redes sociales que esos primeros meses fueron muy difíciles para ella y que sufrió depresión postparto, algo más habitual de lo que se piensa. "Estoy viendo vídeos y fotos de mi tripa y no me creo que hace siete días estuviese a pocas horas de conocer a Cairo. No puedo evitar sentir pena por estos momentos tan bonitos" fue uno de los momentos que compartió con sus seguidores en redes sociales.
Al principio todo era muy intenso y con muchos altibajos para la joven. "He sido tan pero tan feliz que no estaba preparada para compartir a mi bebé con el mundo. Tenía que nacer ya y yo no tenía prisa por seguir sintiendo sus pataditas. Pienso que he tardado mucho en tener a mi bebé y he perdido años a su lado y siento que el tiempo pasa súper rápido y no quiero", comentaba Isa Pantoja en su perfil de Instagram.
A pesar de haber sido madre muy joven, en esta segunda ocasión y con su marido Asraf Beno de la mano, Isan Pantoja ha reconocido que el postparto ha sido mucho más duro de lo que esperaba y que estaba encantada con el proceso que supone el embarazo, pero no para lo que venía después. "Cuando pensaba que no tendría mis bajones, de repente, me ha vuelto todo. Siento que me preparé demasiado para el embarazo, pero nadie me habló sobre el posparto. Es una sensación de sentirme sola, aunque no lo esté. De no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma", afirmaba.
Así se encuentra ahora Isa Pantoja
Han pasado ya unos meses y su nueva realidad parece haberse asentado para la hija de Isabel Pantoja, que afirma que ahora se encuentra en un lugar mejor, así lo ha confirmado en sus historias de Instagram. "Después de lo mal que lo pasé en el postparto, ahora me siento más feliz y más tranquila". La influencer ha querido detallar más su respuesta a la pregunta de sus seguidores y proseguía: "Disfruto mucho del tiempo con mis hijos, pero también del programa que estoy haciendo con mi marido. Cuando estoy en Madrid estoy concentrada en el trabajo y cuando vengo a casa DESCONECTO".
Con esta respuesta, Isa Pantoja da por cerrado ese capítulo de su vida y expresa que se encuentra feliz con su nuevo proyecto televisivoen el que se encuentra inmersa ahora. La hija de Isabel Pantoja está grabando Decomaster junto a su marido y afirma que este programa le ha ayudado mucho a ganar confianza en sí misma. "Es una experiencia increíble", afirma la creadora de contenidos en sus redes sociales.
"Es super duro, por eso no paso mucho tiempo en redes, pero lo estoy disfrutando un montón", explicaba la joven en una de las historias de Instagram en la que respondía a la pregunta de otro seguidor. Este proyecto se emitirá en RTVE una vez finalice la grabación, por lo que habrá que esperar unos meses para ver a Isa Pantoja y a Asraf Beno en acción.
