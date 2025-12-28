Las intensas lluvias y tormentas de la madrugada deja incidencias en la provincia de Cádiz

La tarde noche del sábado y la madrugada del domingo se ha presentado lluviosa y tormentosa en la provincia de Cádiz, especialmente en el Campo de Gibraltar y el litoral gaditano, donde el aviso activo era naranja y amarillo, respectivamente. Las tormentas y rayos se intensificaron durante la noche, fundamentalmente sobre las localidades de la Bahía de Cádiz, además de Jerez y los municipios de la Costa Noroeste, y está previsto que continúen a lo largo de este domingo, según la AEMET.

En cuanto a la previsión de precipitaciones a lo largo de esta jornada, la Agencia Estatal de Meteorología apunta a cielos muy nubosos con lluvias moderadas en toda la provincia, sin descartar que sean localmente persistentes. Las temperaturas irán en ascenso y el viento soplará flojo de levante.

El punto donde cayó más agua a nivel provincial ha sido San Roque con 54,6 litros, entre otros puntos del Campo de Gibraltar, donde estaban en aviso naranja. Según ha recogido la estación de la agencia nacional de meteorología AEMET, en el resto de la provincia les han segudo la capital gaditana, con 20 litros en 24 horas; Medina, con 12,8 litros; Vejer con 12,7 litros; Rota con 12 litros; San Fernando con 10,5 litros; Barbate con 9,6 litros y Grazalema con 9,3 litros.

En cuanto a las incidencias registradas según el 112, en la provincia se atendieron varios avisos relacionados con anegaciones de viviendas, calles y garajes, principalmente en los municipios de San Roque y La Línea, y en menor medida en Algeciras, Los Barrios y San Martín del Tesorillo.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó este pasado sábado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos. Cabe recordar que el plan se encontraba ya en fase de preemergencia, desde el pasado jueves día 24.

Recomendaciones a la población

Ante los avisos de lluvia y tormentas, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

Todas estas recomendaciones están accesibles en el enlace: https://lajunta.es/5rolh. La información completa de consejos y pautas de autoprotección se pueden consultar en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).