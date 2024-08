El insólito objeto olvidado en un bar de San Fernando que causa sorpresa en redes

Olvidarse de objetos personales es hasta cierto punto normal. Quién no se ha bajado del autobús, por ejemplo, y se ha percatado ya en la calle de que el paraguas quedaba en el asiento; o ha sacado las gafas de sol de la funda y ésta ha quedado olvidada sobre en el sitio donde estuviéramos antes. Quién no ha olvidado el móvil encima de la mesa de un bar o en el interior de un taxi. Todos estos pequeños despistes justifican el que en aeropuertos, estaciones de tren, autobuses existan espacios de objetos perdidos.

El verano también suele ser una época más proclive a las pérdidas. Los cambios de rutina, el estar en otra ciudad de vacaciones, los ambientes más distendidos, por lo general pueden hacer que nuestra mente también rebaje su nivel de atención.

Según una reciente encuesta de Jetcost.es, siete de cada diez españoles pierde algún objeto durante sus vacaciones. El estudio fue realizado a 2.000 personas mayores de 18 años y que habían estado de vacaciones en verano al menos una vez en los últimos dos años.

Inicialmente, a todos los encuestados se les preguntó si alguna vez habían "perdido" o se habían olvidado algo durante sus vacaciones, a lo que el 69% contestó que sí. A los que contestaron afirmativamente se les preguntó qué era lo que habían perdido, siendo las respuestas más frecuentes ropa, tecnología, juguetes, gafas, bolsos, libros y llaves.

Esta lista de objetos entra dentro de los 'posibles' cuando se habla de perder algo. Pero lo que ya no es tan común es dejarse atrás una silla de ruedas como ocurrió en un bar de San Fernando.

La cuenta en X de @soycamarero, que generalmente trata cuestiones relaciones con la situación laboral dentro de este sector, ha publicado una foto que alguien hizo a la terraza del 'Bodegón Andalucía' en San Fernando. "Mira que he visto en mis años de hostelería que se dejen en las mesas gafas, bolsos, pañuelos... pero jamás vi que se dejaran olvidada... ¡una silla de ruedas!", introducía la cuenta.

La publicación ha generado bastante sorpresa y rápidamente se ha llenado de comentarios simpáticos, casi todos ellos relacionados con el milagro bíblico de Lázaro. Otros lo achacan a la calidad de la comidad y la bebida del local: "Normalmente en los bares a según como se trate a los trabajadores se pierde la dignidad. Pero eh, la comida ha de ser milagrosa para dejarse la silla!" o este otro: "Esto es uno que con las cervezas se olvidó de la baja médica por esguince de tobillo. Mañana vuelve a por ella que tiene revisión con el médico de la mutua".

Hay quien relata su propia experiencia, como el de unos padres que, en medio de una fuerte discusión, se dejaron olvidado a su propio hijo en una cafetería del Pirineo (lo cuenta una persona que lo vio). O este otro usuario, que dice que "nos pasó más de una vez. Mi madre tenía enfermedad de Parkinson con momentos 'off' de mucha rigidez en los que no se podía mover nada y momentos 'on' en los que salía andando y todos detrás ...Y buena parte del tiempo había que ir llevando la silla vacía aunque ella pudiera andar porque era súper impredecible cuando le iba a dejar de funcionar la medicación".