Uno de cada cinco españoles ha perdido a su hijo mientras estaba de vacaciones

Se acercan las vacaciones de verano para millones de españoles, un momento esperado por casi todos para poder viajar y disfrutar de unos días de ocio y descanso. De hecho, según un reciente estudio del buscador de vuelos y hoteles www.jetcost.es, casi ocho de cada diez españoles tienen pensado viajar este verano.

Y poco antes de iniciar las vacaciones empieza el proceso de hacer la maleta, ¿qué llevar? Muchos hacen una lista de lo que no debe faltar en su equipaje para tener de todo con lo que poder disfrutar, pero según pasan los días nos relajamos, nuestra mente está más pendiente de descansar y desconectar y al finalizar nuestras vacaciones perdemos esa atención con la que las iniciamos hasta llegar al extremo de olvidarnos o perder algún objeto. Y es que, según una reciente encuesta de Jetcost.es siete de cada diez españoles pierde algún objeto durante sus vacaciones.

El equipo de Jetcost.es ha realizado una encuesta como parte de un estudio acerca de las vacaciones de los españoles. El estudio fue realizado a 2.000 personas mayores de 18 años y que habían estado de vacaciones en verano al menos una vez en los últimos dos años.

Inicialmente, a todos los encuestados se les preguntó si alguna vez habían “perdido” o se habían olvidado algo durante sus vacaciones, a lo que el 69% contestó que sí. A los que contestaron afirmativamente se les preguntó qué era lo que habían perdido, siendo estas las respuestas más frecuentes:

1. Ropa (68%).

2. Tecnología (62%).

3. Juguetes (57%).

4. Gafas (42%).

5. Bolsos, mochilas y carteras (37%).

6. Libros (30%).

7. Llaves (22%).

8. Joyas (8%).

9. Relojes (7%).

10. Dinero (5%).

También se les pidió qué especificaran un poco más sobre qué ropa y tecnología era la que más habían perdido, siendo gorras, bañadores y ropa interior los más perdidos. Mientras que en tecnología los objetos más perdidos eran cargadores, auriculares y USBs. En cuanto a joyas lo que más se pierden son pendientes, colgantes y anillos.

En cuanto a la recuperación de los objetos, el 80% de los encuestados reconoce que no los vuelve a recuperar, o bien porque no saben donde los han perdido, o porque el establecimiento no los encuentra, o porque directamente no los reclaman. Hay que recordar que, aunque los hoteles guardan los objetos perdidos un tiempo determinado, no suelen contactar los huéspedes para avisarles y que tienen que ser estos los que se pongan en contacto con el establecimiento para reclamarlos y ver cómo recuperarlos.

Como curiosidad, Jetcost.es preguntó a todos los encuestados con hijos si alguna vez habían “perdido” a alguno de ellos durante sus vacaciones durante un corto periodo de tiempo, a lo que uno de cada cinco padres contestó que sí (20%). A los que contestaron afirmativamente se les preguntó dónde había sucedido, siendo estas las respuestas más frecuentes:

1. En la playa.

2. En o alrededor de la piscina.

3. En un centro comercial.

4. En un parque temático.

5. En el hotel donde estaban de vacaciones.

A continuación, a todos los padres que habían contestado que habían extraviado a alguno de sus hijos, se les preguntó cuánto tiempo estuvo perdido hasta que lo encontró, siendo la duración media de cinco minutos.