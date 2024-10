El inolvidable himno del Cádiz CF a violín: buscan a la joven que amenizó el confinamiento en 2021

Si de algo sirvió el confinamiento como sociedad fue para demostrar que aún había personas dispuestas a hacer más llevaderas las horas de encierro de sus vecinos. En lo más duro de la reclusión social que se nos impuso allá por marzo de 2021 para tratar de frenar el avance del coronavirus, un mensaje de un vecino en el buzón o por debajo de la puerta, una charla entre balcones, … ayudó a muchas personas a soportar y a sobrellevar el aburrimiento dentro de los hogares. Hubo quien utilizó lo que mejor sabía hacer para animar y elevar la moral de los que tenía más cerca.

Eso fue precisamente lo que hizo una joven un jueves cualquiera de aquel mes tan duro: ofreció a sus vecinos de la zona de extramuros de Cádiz capital una interpretación en violín del pasodoble de la chirigota ‘La familia Pepperoni, vendetta’ que Manolo Santander hizo en 1998, siendo una de sus letras el pasodoble dedicado al Cádiz Club de Fútbol de sus amores, que se ha convertido en el himno oficioso del equipo amarillo y en una de las coplas inmortales del Carnaval gaditano.

‘Diario de Cádiz’ publicó en su canal de Youtube aquella emocionante actuación y la magia de las redes sociales (que aunque no lo parezcan, también tienen su encanto en algunos momentos) hizo que aquella joven y su violín sirvieran para deleitar a los que no pudieron disfrutar en vivo y en directo de la melodía.

El talento de esta joven ha quedado guardado aún en la memoria de, al menos, una persona quien se ha puesto en contacto con este medio para tratar de localizar a esta chica. Según un correo electrónico, este lector indica que “el año que viene me caso y me gustaría que ella fuera quien tocara el ‘Me han dicho que el amarillo’ en mi boda. Llevo un tiempo intentando dar con ella pero no hay manera.”

Esperemos que el encanto de las redes sirva de nuevo en 2024.