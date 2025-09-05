El índice de radiación ultravioleta será muy alto estos días en Cádiz

El índice ultravioleta será muy alto este viernes y a partir del lunes en Cádiz. Concretamente, alcanzará el nivel 8 en torno a las 14.00 y 15.00 horas, que son lógicamente los momentos del día más delicados para exponerse al sol. El resto del fin de semana, sábado y domingo, baja a nivel 7, pero de lunes a miércoles regresa el máximo, el 8.

Índice máximo durante la jornada del viernes

Según la AEMET, el llamado Índice Ultravioleta (UVI) mide la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre en cada longitud de onda ponderada con su acción dañina sobre las personas. El índice tiene un valor mínimo teórico de 0 y no tiene un valor máximo, pero permite emitir predicciones de UVI comparables en todo el mundo. En el medidor estándar establecido a nivel internacional, los colores utilizados son el verde para UVI bajo (entre 0 y 2), el amarillo para UVI moderado (entre 3 y 5), el naranja con un riesgo alto (entre 6 y 7), el rojo para UVI muy alto (entre 8 y 10) y el morado para UVI extremo (superior a 11). Y Cádiz rondará el color ojo, para UVI muy alto, al alcanzar el nivel 8 en las horas centrlales del día, por lo que es necesario evitar la exposición al sol y, de lo contrario, utilizar protección alta para evitar quemaduras y otros daños sobre la piel.

Hay que seguir protegiéndose

Pese a que muchas veces nos protegemos con menos insistencia a medida que avanza el verano cuando tenemos la piel morena, es muy importante aplicar el producto, y hacerlo en función a varios factores. Dependiendo del valor del UVI, el ciudadano, en función también de su tipo de piel, edad, etc., debe tomar las medidas adecuadas para su protección de la radiación ultravioleta. El único color que no requiere protección es el verde, para valores 1 y 2, mientras que para el color amarillo y naranja -valores del 3 al 7- se recomienda mantenerse a la sombra y protegerse. A partir del color rojo, en el que estará Cádiz en las horas centrales durante esta jornada, se recomienda incluso no salir de casay, de lo contrario, protegerse con el factor máximo de protección.