Huelga de médicos en Cádiz: servicios mínimos este 3 de octubre

La huelga convocada para este viernes 3 de octubre por el Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP) y los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias ha sido fijada en toda la provincia de Cádiz, con servicios mínimos establecidos por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. La jornada de paro ha sido programada para 24 horas, desde la medianoche hasta las 23:59 horas, con el objetivo de reclamar mejoras laborales y una reforma del Estatuto Marco.

Atención como en domingos y festivos

Según lo recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la asistencia sanitaria será organizada de manera similar a la de un día festivo. En la Atención Primaria, la atención será prestada como en un domingo, mientras que en las Urgencias Extrahospitalarias se aplicará el modelo de un festivo.

De esta forma, el 100% de la actividad asistencial habitual en esos días no laborables será garantizado. También quedará asegurada la realización de todas las pruebas diagnósticas urgentes, con el fin de evitar riesgos en pacientes con situaciones críticas.

Tratamientos que no podrán interrumpirse

Se ha insistido en que la continuidad asistencial de los tratamientos que no admiten interrupción será preservada. Entre estos se encuentran la radioterapia, la quimioterapia, la diálisis y la hemodinámica, procedimientos que serán desarrollados sin alteraciones.

En el ámbito de las emergencias, el servicio 061 funcionará con el dispositivo habitual de un día festivo, garantizando la atención en situaciones de urgencia vital.

MIR sin servicios mínimos

Para los Médicos Internos Residentes (MIR) no se han fijado servicios mínimos, debido a las características particulares de su relación laboral y a la naturaleza de sus funciones dentro del sistema sanitario.

Motivo de la protesta

La huelga ha sido convocada por el Sindicato de Médicos de Atención Primaria y respaldada por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Una reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ha sido exigida, con el fin de regular mejor las condiciones de trabajo y resolver la sobrecarga que se acumula en las consultas.

Desde la organización sindical se ha señalado que la Atención Primaria y las Urgencias atraviesan una situación de "tensión insostenible", con plantillas insuficientes y agendas que superan con creces el número recomendable de pacientes por jornada. La protesta ha sido planteada para visibilizar un problema estructural que afecta tanto a los profesionales como a la calidad de la asistencia.

Apoyo de instituciones médicas

El Colegio de Médicos de Cádiz se ha adherido a la convocatoria, en sintonía con el posicionamiento del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Una reforma del Estatuto Marco ha sido considerada por estas instituciones como imprescindible para mejorar las condiciones de los facultativos y frenar la salida de profesionales hacia otras comunidades o países con mejores oportunidades.

La jornada de huelga de este 3 de octubre ha sido planteada como una prueba de la capacidad de respuesta del sistema sanitario en Cádiz bajo servicios mínimos. Desde la Junta de Andalucía se ha recordado que el derecho a la huelga de los profesionales debe ser respetado, al tiempo que se ha garantizado que la asistencia esencial a la ciudadanía quedará preservada.

Con un seguimiento que se prevé elevado, la protesta ha situado nuevamente en el centro del debate la situación de la sanidad pública andaluza, y de manera particular, la de la Atención Primaria, considerada uno de los pilares más urgentes de reforma.