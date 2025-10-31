Horarios de los supermercados y centros comerciales en Cádiz por el festivo de Todos los Santos 

El día 1 de noviembre es festivo nacional, una jornada repleta de tradición en la que se celebra el Día de Todos los Santos, que ninguna comunidad autónoma trasladará al lunes por ser sábado. Un día que, pese a ser día de fiesta, contará con la apertura de numerosos supermercados, aunque tengan horarios reducidos algunos de ellos.

Mercadona

La cadena de supermercados que abre ininterrumpidamente de 9:00 a 21:30 horas de lunes a sábado y cerrando en domingos y festivos, siendo de los pocos que mantienen el séptimo día de la semana en descanso, abrirá este sábado en horario especial desde las 9:00 hasta las 15:00 horas en Cádiz.

Lidl

Lidl abre sus tiendas habitualmente de 9:00 a 21:30 horas de lunes a sábado, por lo que muchas de éstas abrirán este sábado 1 de noviembre de 2025.

Carrefour

Carrefour y sus diversas variantes: Carrefour Market y Carrefour Express , cuentan con distintos horarios de apertura en función del comercio y de la ciudad. En Cádiz abren el día 1 de noviembre, según aparece en el calendario de cada una de sus webs, en principio de 9:00 a 21:30. Aunque alguna tienda puede cerrar a mediodía, abriendo de 9.00 a 14.00. Consultar en este directorio de horarios en Carrefour.

Aldi

El horario habitual de las tiendas Aldi es de 9:00 a 21:30 horas, con lo que abrirá en horario normal este sábado, día 1. El domingo, como siempre, cierra. Aquí el localizador de tiendas Aldi.

Día

Una buena parte de los supermercados DIA autorizados a abrir los domingos y festivos de forma habitual también lo harán el 1 de noviembre, aunque algunos lo harán con horario reducido. Compruebe los horarios de apertura de este martes en el buscador de tiendas DIA.

Hipercor

Tanto las tiendas Supercor como las tiendas Hipercor mantendrán su horario habitual de los domingos y festivos para este sábado 1 de noviembre, Díade Todos los Santos. Abre de 10.00 a 22.00 horas.

Bahia Sur

Abre en horario normal de sábado este 1 de noviembre, de lunes a sábado y domingos de apertura, de 10:00 a 22:00 horas. Y zona de restaurantes y cines: de 10.00 a 1.00 el 1 de noviembre.

Área Sur

El centro comercial jerezano abrirá en horario de 11.00 a 21.00 horas.

Luz Shopping

También abre el Día de Todos los Santos, en horario de 10.00 a 22.00 horas

Ikea:

Horario: Al igual que el resto de establecimientos abren este día, en horario de 10.00 a 21.00 horas.

El Paseo

Abrirá al público el día 1, de 10:00 a 22:00 horas.

Las Dunas de Sanlúcar

Horario: Abrirá de 10.00 hasta las 22.00 horas, permitiendo que los visitantes aprovechen la jornada festiva para compras y entretenimiento