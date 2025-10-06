Horarios de los supermercados abiertos en Cádiz en el festivo del 7 de octubre

El 7 de octubre se celebra en Cádiz el día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. Se trata de una jornada festiva en la que numerosos comercios y establecimientos ajustan su horario o permanecen cerrados. En el caso de los supermercados, no todos siguen la misma política de aperturas, por lo que se han confirmado los planes de las principales cadenas para esta fecha.

Mercadona

Todos los supermercados Mercadona de Cádiz capital permanecerán cerrados el lunes 7 de octubre. La cadena mantiene su política habitual de descanso en domingos y festivos, por lo que no se habilitarán excepciones en esta ocasión. Los centros de la capital, incluidos los situados en las zonas de extramuros, Puerta de Tierra y alrededores, no estarán disponibles durante la jornada.

Carrefour

Los supermercados Carrefour sí tendrán actividad en Cádiz en la festividad del Rosario. Los establecimientos Carrefour Market situados en la ciudad, como el de la calle Libertad, también abrirán en su horario habitual, que suele extenderse de 9:00 a 22:00 horas. A estos se suman los Carrefour Express de la capital, que disponen de autorización para festivos, aunque los horarios pueden variar en función de la localización.

El Corte Inglés

El centro comercial El Corte Inglés Bahía de Cádiz abrirá sus puertas el lunes 7 de octubre en un horario especial de 11:00 a 21:00 horas. Este ajuste responde al carácter festivo de la jornada y se enmarca en el calendario de aperturas autorizadas en la comunidad autónoma.

Supermercados Dia

En el caso de Dia, la apertura de los supermercados se realizará de forma selectiva. Algunos establecimientos de la cadena situados en Cádiz capital, especialmente en zonas céntricas y de extramuros, se prevé que permanezcan abiertos, con un horario aproximado de 9:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas, aunque puede variar según el local.

Supermercados El Jamón

Los supermercados El Jamón mantendrán la apertura el día de la patrona. La red de tiendas en Cádiz capital estará operativa en su horario habitual de festivo, comprendido entre las 9:00 y las 14:30 horas, con algunos establecimientos que prolongarán la atención al público por la tarde hasta las 21:00 horas. Esto puede variar según el local.

Aldi

La cadena Aldi sí abrirá sus supermercados en Cádiz el 7 de octubre, al menos es lo que aparece en la página web de la empresa, no obstante puede haber modificaciones en el mismo, a pesar de que aparezca su horario normal.

Recomendaciones

Se aconseja confirmar el horario concreto de cada establecimiento antes de desplazarse, ya que algunos locales pueden aplicar ajustes propios. Además, se recuerda que la mayor afluencia suele concentrarse en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda acudir con antelación para evitar colas.