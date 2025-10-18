El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero se casa en una localidad de Cádiz reconocida por su gastronomía y sus atardeceres mágicos

Aunque viven en Sevilla y Madrid respectivamente, los periodistas Carlos Herrera y Mariló Montero siempre se han manifestado unos enamorados de la provincia de Cádiz. De hecho, comparten una casa de veraneo en una localidad de la provincia, reconocida por su gastronomía y sus mágicos atardeceres, y que este sábado 18 de octubre es escenario de la boda del hijo de ambos, Alberto Herrera con su pareja Blanca Llandres. Sanlúcar es el municipio que ha conquistado el corazón de los dos destacados profesionales de los medios de comunicación, un amor que a buen seguro han trasladado a sus hijos a lo largo de sus años en común.

Elegir por tanto Sanlúcar no ha sido casualidad: es el refugio estival por excelencia del presentador de COPE, y la residencia familiar se encuentra frente a la playa de la Jara. Aspectos como jardines con camas balinesas, terrazas panorámicas y una atmósfera mediterránea convierten esta casa en el escenario íntimo ideal para una celebración alejada del bullicio.

La boda de la voz actual del programa radiofónico 'Herrera en COPE' se anunció a principios de este verano y tras más de un año de pareja y al evento está previsto que acuda muchos compañeros de profesión tanto de Carlos como de Mariló. Blanca Llandres es hija del biólogo y divulgador Carlos Llandres (compañero de Félix Rodríguez de la Fuente en 'El hombre y la Tierra'), y de Blanca Parejo, directora de la Fundación Alalá y exintegrante del dúo musical Las Seventies. Además, Blanca es sobrina del cantante José Manuel Soto y prima de Lourdes Montes, esposa de Fran Rivera, lo que añade un toque de reconocimiento social al enlace.

La ceremonia será en la histórica iglesia de Santo Domingo, un templo del siglo XVI con un imponente retablo barroco del siglo XVIII, una joya arquitectónica situada en el corazón del municipio.

Sanlúcar de Barrameda es también un enclave gastronómico y cultural clave en Cádiz: en 2022 fue declarada capital gastronómica, atrae cada verano multitud de visitantes y sus famosas carreras de caballos en la playa forman parte inseparable de su identidad.

Las playas cuentan con atardeceres difíciles de olvidar. Al ocaso del sol son muchos los que se arman de sus cámaras de fotos y móviles para inmortalizar el recuerdo de un paisaje que cuenta con una belleza sin límites. Las redes sociales, como Instagram, se llenan de vídeos y fotografías sobre atardeceres mágicos en Cádiz de quienes quieren compartir con sus seguidores este espectáculo natural. El Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, a través de su cuenta de Instagram, se ha hizo eco de uno de los vídeos del usuario @phototeresac que refleja la belleza de un apasionado atardecer en la playa de Las Piletas, un lugar tranquilo para poder desconectar del estrés del día a día y encontrar la tranquilidad que necesitas para poder tomar el sol y leer un buen libro. Además es ideal para poder pasear por su orilla o darte un baño en sus tranquilas aguas frente al Parque Natural de Doñana, desde podrás apreciar unas hermosas vistas de este entorno único.