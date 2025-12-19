Hacienda lo confirma: el SEPE quitará las ayudas a los desempleados que no presenten la declaración de la Renta

Hacienda ha despejado una de las dudas que más inquietaban a miles de personas en paro en España. A partir del próximo ejercicio fiscal, todos los desempleados que cobren prestaciones o subsidios del SEPE estarán obligados a presentar la declaración de la Renta, con independencia de la cuantía de sus ingresos. Quienes no lo hagan se exponen a una consecuencia clara: la retirada o suspensión de las ayudas públicas hasta regularizar su situación.

La medida, confirmada por la Agencia Tributaria, se aplicará desde el IRPF correspondiente a 2025, que se presentará en la campaña de la Renta de 2026. Hasta ahora, muchos beneficiarios quedaban exentos de declarar al no superar los límites de ingresos establecidos, pero ese escenario cambia por completo con la nueva normativa.

Una obligación universal, aunque no salga a pagar

El principal cambio es que ya no importa cuánto se haya cobrado del SEPE. A partir del nuevo marco fiscal, el simple hecho de percibir una prestación o subsidio por desempleo obligará a presentar la declaración de la Renta, incluso cuando el resultado sea cero o negativo.

Desde Hacienda subrayan que esta obligación no implica necesariamente pagar más impuestos, pero sí cumplir con el trámite. El objetivo es mejorar el control de las ayudas públicas y cruzar datos fiscales de forma más precisa, evitando cobros indebidos o situaciones irregulares.

El papel del SEPE: suspensión de las ayudas

El SEPE será el encargado de aplicar las consecuencias en caso de incumplimiento. Si un beneficiario no presenta la declaración del IRPF cuando está obligado a hacerlo, la prestación podrá suspenderse de forma automática hasta que se acredite la presentación ante la Agencia Tributaria.

En los casos más graves o prolongados, la falta de cumplimiento podría incluso derivar en la pérdida definitiva de la ayuda, además de posibles reclamaciones de cantidades cobradas indebidamente.

Atención especial a los subsidios asistenciales

Algunos colectivos ya estaban sujetos a controles adicionales. Es el caso del subsidio para mayores de 52 años, que exige cada año una declaración de rentas ante el propio SEPE para acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos económicos.

Con la nueva obligación fiscal, este control se refuerza: no bastará con informar al SEPE, sino que también será imprescindible cumplir con Hacienda presentando la declaración de la Renta dentro del plazo oficial.

Cuándo entra en vigor y a quién afecta

Conviene aclarar que la campaña de la Renta de 2024, que se presenta en 2025, mantiene las normas actuales. El cambio se aplicará de forma efectiva en la Renta de 2025, cuya campaña arrancará previsiblemente en abril de 2026.

Afectará a todos los perceptores de:

Prestación contributiva por desempleo

Subsidios asistenciales

Ayudas extraordinarias vinculadas al paro

Para evitar problemas con el SEPE es saber que se debe de hacer la declaración de la renta y hacerlo en el plazo establecido, esto permitirá que los usuarios puedan continuar con las ayudas establecidas, sin ningún tipo de alteración.

Este cambio marca un antes y un después en la relación entre prestaciones sociales y obligaciones fiscales. Para muchos desempleados, la declaración de la Renta dejará de ser opcional y pasará a ser un requisito imprescindible para seguir cobrando.