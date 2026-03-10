¿Haces horas de más sin saberlo? Cómo detectar irregularidades en tu jornada según el Estatuto de los Trabajadores

El exceso de horas laborales sin compensación es más común de lo que parece. El Estatuto de los Trabajadores establece límites claros sobre la duración de la jornada, los descansos obligatorios y las condiciones necesarias para su adaptación. Sin embargo, muchas empresas aplican horarios irregulares o no reconocen las pausas legales, generando así cierto desequilibrio entre la vida profesional y personal de sus empleados.

En concreto, la ley regula desde la distribución anual hasta los descansos diarios, con el fin de definir un tiempo de trabajo justo y saludable. Conocer estas normas permite identificar prácticas irregulares, reclamar compensaciones y garantizar que la organización laboral proteja el bienestar de los trabajadores, de conformidad con la legislación vigente.

Jornada laboral y distribución según el Estatuto de los Trabajadores

En lo que respecta a la jornada laboral, el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores señala que el tiempo efectivo de trabajo será pactado en convenio colectivo o contrato. No obstante, en ningún caso podrá superar las 40 horas semanales dentro del cómputo anual. Ahora bien, ¿qué sucede con las horas extra? ¿Se puede reclamar en caso de que no sean compensadas adecuadamente?

De acuerdo con la ley, "se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año", sin que ello repercuta en los períodos mínimos de descanso diario y semanal. Además, el empleado deberá conocer con una antelación mínima de cinco días la fecha acordada para la prestación del servicio.

Esta situación puede dar lugar puntualmente a una mayor carga de trabajo. Ante esta posibilidad, la ley es clara: "La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración de la jornada ordinaria legal o pactada será exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores". En cualquier caso, se establece un plazo de doce meses para su compensación.

Horas extraordinarias y compensación

Según el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, "tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo". En cuanto a su compensación, se establecerá en convenio colectivo o contrato el pago de una cuantía que, en ningún caso, podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria; o un tiempo equivalente de descanso retribuido.

"En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización", añade el texto. Además, se establece un límite máximo de 80 horas extra al año.

Otro aspecto que afecta especialmente a los empleados con turnos rotativos, es el descanso que debe existir entre una jornada y la siguiente. En concreto, la ley recoge la obligatoriedad de que medien al menos 12 horas, con el fin de garantizar un tiempo mínimo de descanso. Este es un aspecto delicado, ya que no son pocas las empresas que incumplen esta pauta, y un gran número de trabajadores desconcen sus derechos al respecto.

Por último, hay que tener en cuenta que la jornada de trabajo no puede superar las nueve horas diarias, salvo que se establezca otra distribución y se respeten los correspondientes descansos. En el caso de jornadas con más de seis horas, estos serán de al menos 15 minutos y contarán igualmente como tiempo efectivo de trabajo. La empresa debe elaboral un calendario laboral y exponerlo en un lugar visible para todos los trabajadores del centro.