La Guardia Civil multará con 80 euros por no llevar este accesorio en la guantera a partir de 2026

Todos los conductores deberán llevar en su vehículo la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026. Se trata de un dispositivo luminoso que sustuirá definitivamente a los triángulos de emergencia. No tenerla a mano, concretamente en la guantera o en un lugar accesible, podrá conllevar una multa de hasta 80 euros, según ha recordado la Guardia Civil.

Este nuevo accesorio no es un simple complemento. Se trata de un elemento de seguridad vial obligatorio, diseñado para mejorar la visibilidad de los vehículos inmovilizados en carretera, sobre todo en condiciones de baja luminosidad o en situaciones de emergencia. Su uso permitirá señalizar una avería sin necesidad de bajar del coche, algo que reduce notablemente el riesgo de atropello.

Un cambio que llega con sanción

El fin de los triángulos de emergencia ya estaba anunciado, pero su sustitución por la baliza V16 entrará plenamente en vigor con el nuevo año 2026. Desde esa fecha, la Dirección General de Tráfico (DGT) exigirá que todos los vehículos cuenten con una baliza homologada con geolocalización, visible a 1.000 metros y que emita una luz intermitente amarilla.

La Guardia Civil ha advertido que no llevar la baliza en el coche, o disponer de un modelo que no cumpla los requisitos técnicos, se considerará una infracción leve con sanción económica. Aunque la multa no implica pérdida de puntos, sí afectará a todos los conductores que no tengan el dispositivo en un lugar fácilmente accesible dentro del vehículo.

Además, los agentes recuerdan que no basta con guardarla en casa: debe estar en el vehículo y poder utilizarse en cualquier momento. De hecho, en recientes controles preventivos, la Guardia Civil ya ha comenzado a revisar guanteras y maleteros para comprobar si los conductores disponen del equipo de señalización exigido.

Qué puede multarte si lo llevas en la guantera

La campaña de revisión de guanteras por parte de la Guardia Civil no se limita solo a la baliza. En esos controles también se están encontrando objetos prohibidos que pueden implicar sanciones mucho más graves que una simple falta administrativa.

Esto incluye armas blancas, defensas extensibles, navajas automáticas, sprays de defensa personal no autorizados o cualquier otro objeto susceptible de ser usado como arma, incluso si está guardado en la guantera o en el maletero. En estos casos, la multa no depende del uso, sino de la posesión injustificada de dichos elementos, que puede considerarse una infracción grave según la Ley de Seguridad Ciudadana.

Los agentes recomiendan revisar el contenido de la guantera para evitar sorpresas durante una inspección. Llevando solo los elementos necesarios —documentación, chaleco reflectante, y desde enero, la baliza V16—, se evita cualquier posible sanción y se garantiza la seguridad en carretera.

La nueva era de la seguridad vial

La implantación de la baliza V16 supone un paso más en la modernización de las normas de tráfico. Este dispositivo, conectado con la plataforma DGT 3.0, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado en tiempo real, mejorando la respuesta de los servicios de emergencia y la información a otros conductores.

Con esta medida, la DGT pretende reducir el número de accidentes derivados de vehículos detenidos en la vía y aumentar la seguridad de los ocupantes. Por eso, a partir del 1 de enero, tener la baliza V16 en la guantera ya no será una recomendación: será una obligación. Y olvidarla podrá costar 80 euros.