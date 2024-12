La Guardia Civil alerta por una nueva estafa: pierdes la conexión del móvil y recibes cargos en la cuenta bancaria

En el mundo de la estafas digitales, la mente de los dueños de lo ajeno parece que siempre encuentra maneras para engañar a sus víctimas. La Guardia Civil acaba de publicar un vía alertando de una estafa que no sólo puede hacerte perder el control de tu teléfono móvil sino que además puede provocar que comiences a recibir cargos en tu cuenta bancaria.

Según el cuerpo, la manera de proceder de los estafadores en este fraude pasa en un primer momento por robar nuestros datos personales para lograr hacerse pasar por nosotros. El siguiente paso es contactar con nuestro operador de telefonía móvil y solicitar un duplicado de la tarjeta. Una vez que tienen ese duplicado ya pueden comenzar a recibir los sms de verificación que nuestro banco pueda enviarnos para confirmar determinados movimientos bancarios. Es decir, que no sólo perdemos la conexión de nuestro teléfono, que quedaría inutilizado prácticamente por la existencia de una segunda tarjeta, sino que podríamos comenzar a ver que nos llegan cargos a nuestra cuenta de compras o gastos que evidentemente no han sido realizadas por nosotros.

Para evitarlo, la Guardia Civil propone el uso de la firma o la huella dactilar en lugar del sms de verificación como fórmula para dar nuestro visto bueno a los movimientos en nuestra cuenta. Y también indica que conviene activar la autenticación en dos pasos.

Entre las recomendaciones genéricas, como siempre, no abrir enlaces sospechosos, no compartir los datos personales por teléfono o correo y, si has sido víctima de una estafa, denunciarlo.

Con la novedad del registro de viajeros ahora es obligatorio que demos una serie de datos personales a la hora de viajar para reservar hospedajes por ejemplo. Aunque se trata de una medida que pretende mejorar la seguridad informática, lo cierto es que es una práctica que no deja de levantar inquietud y sospechas entre los que tienen que realizarlo puesto que en muchas ocasiones, el check-in en los hospedajes se hace vía online o incluso por sistemas de mensajería como WhatsApp. Y compartir nuestro DNI es peligro. Por eso, debemos adoptar una serie de precauciones a la hora de hacerlo para evitar que suplanten nuestra identidad para otros fines.

Una de las prioridades es conocer la seguridad del sitio, pero, más importante, saber qué datos vulnerables no debes compartir. Por este motivo es importante tener en cuenta esta serie de recomendaciones antes de hacerlo en plataformas de internet.

Es importante no pasar el DNI por ambas caras. En una situación en la que el alojamiento en un apartamento ajeno, el anfitrión debe pedir esta documentación por temas legales. No obstante, debes hacerlo de la forma en la que no reveles datos de más. Por tanto hay que borrar:

Número de soporte

Fecha de validez

Equipo

Así lo explicó la Policía Local de Elche en su cuenta de X (antes Twitter)