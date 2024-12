Lo que no debe hacerse al compartir el DNI para verificar la identidad en una web o en el check in de un hotel

Desde el pasado 2 de diciembre es obligatorio un registro de viajeros por parte de las empresas de actividades de hospedaje. El huésped debe dar su nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros, relación de parentesco y datos de la transacción para que queden registrados en una plataforma denominada Ses.Hospedajes.

Se trata de una medida que pretende mejorar la seguridad informática, y aunque no termina de convencer a los agentes del sector turístico, lo cierto es que los viajeros tiene que dar datos que hasta el momento no se pedían en según qué establecimentos. Llegados a este punto, hay que recordar a los ciudadanos qué datos del Documento Nacional de Identidad no deben compartir por motivos de seguridad tal y como señala la Policía.

Compartir el DNI es peligroso

Compartir el DNI es un gesto importante. Una vez que lo haces, debes tomar una serie de precauciones, ya que es la forma que tiene un ciudadano de identificarse y actuar en su nombre. De hecho, puede llevar a una suplantacion de tu identidad, y a que otra persona se dé de alta en servicios de internet y hacer trámites en tu nombre, por ejemplo, compras y otra serie de motivimientos que te puede perjudicar bastante.

Una de las prioridades es conocer la seguridad del sitio, pero, más importante, saber qué datos vulnerables no debes compartir. Por este motivo es importante tener en cuenta esta serie de recomendaciones antes de hacerlo en plataformas de internet.

Qué datos nos debes compartir del DNI

Es importante no pasar el DNI por ambas caras. En una situación en la que el alojamiento en un apartamento ajeno, el anfitrión debe pedir esta documentación por temas legales. No obstante, debes hacerlo de la forma en la que no reveles datos de más. Por tanto hay que borrar:

Número de soporte

Fecha de validez

Equipo

Así lo explicó la Policía Local de Elche en su cuenta de twitter