La Guardia Civil alerta por esta nueva estafa telefónica: ofrecen trabajo y piden datos personales para suplantar la identidad en otros fraudes

La Guardia Civil alerta nuevamente a través de sus cuentas sociales de una nueva estafa telefónica. En este caso, los ladrones se aprovechan de la necesidad de las personas que buscan un primer trabajo o están en proceso de cambio del actual para tratar de suplantar su identidad con el fin de cometer futuros fraudes en su nombre.

El procedimiento de este timo comienza con una llamada telefónica realizada con una voz robótica que indica que han recibido nuestro currículum y que estarían interesados en contratarnos. A continuación, nos solicitan que contactemos con ellos vía WhatsApp para hablar del trabajo pero en ese mismo momento se corta la llamada.

En este punto, la Benemérita ya indica que deberíamos empezar a sospechar de que se trata de una estafa y advierten de que si guardamos el número de teléfono en nuestra agenda de contactos y les escribimos, nos van a ofrecer un falso trabajo para darle mayor veracidad al engaño. A continuación, nos van a pedir datos personales como el DNI o hasta datos bancarios. Con ellos, podrán suplantar nuestra identidad e incluso cometer futuros fraudes.

Para evitar caer en esta nueva trampa, la agente que explica el nuevo sistema de robo telefónica indica que es esencial que no enviemos datos personales a nadie, especialmente si desconfiamos de la persona que nos los solicita y sobre todo si no hemos enviado nuestro currículum a nadie recientemente.

Recomendaciones para compartir el DNI

Con el actual registro de viajeros ahora es obligatorio que demos una serie de datos personales a la hora de viajar para reservar hospedajes por ejemplo. Aunque se trata de una medida que pretende mejorar la seguridad informática, lo cierto es que es una práctica que no deja de levantar inquietud y sospechas entre los que tienen que realizarlo puesto que en muchas ocasiones, el check-in en los hospedajes se hace vía online o incluso por sistemas de mensajería como WhatsApp. Y compartir nuestro DNI es peligro. Por eso, debemos adoptar una serie de precauciones a la hora de hacerlo para evitar que suplanten nuestra identidad para otros fines.

Una de las prioridades es conocer la seguridad del sitio, pero, más importante, saber qué datos vulnerables no debes compartir. Por este motivo es importante tener en cuenta esta serie de recomendaciones antes de hacerlo en plataformas de internet.

Es importante no pasar el DNI por ambas caras. En una situación en la que el alojamiento en un apartamento ajeno, el anfitrión debe pedir esta documentación por temas legales. No obstante, debes hacerlo de la forma en la que no reveles datos de más. Por tanto hay que borrar:

Número de soporte

Fecha de validez

Equipo

Así lo explicó la Policía Local de Elche en su cuenta de X (antes Twitter)