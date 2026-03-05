La Guardia Civil alerta de una estafa que suplanta al servicio 'Mi carpeta Ciudadana': el 'gancho' es un ingreso de más de 500 euros

No hay nada que atraiga más que un ingreso inesperado y los estafadores son conscientes de esto. Y este nuevo timo con el que se suplanta a la Administración General del Estado es un claro ejemplo. La Guardia Civil, Facua y el propio Instituto Nacional deCiberseguridad (Incibe) están alertando de una nueva campaña de estafas en las que los timadores suplantan al servicio 'Mi carpeta ciudadana' para robar datos personales y bancarios a sus víctimas. El 'gancho' es un ingreso a favor del usuario de 552,97 euros.

'Mi Carpeta Ciudadana' es un servicio digital donde los ciudadanos pueden gestionar información y realizar trámites administrativos, así como consultar diferentes datos personales y citas previas, además de un canal para comunicarse con las Administraciones Públicas.

En qué consiste la estafa de 'Mi Carpeta Ciudadana'

Según explica la Guardia Civil, la estafa consiste en un correo malicioso (pishing) que nos anuncia que, "conforme a las resoluciones de organismos competentes integrados en la Plataforma de Intermediación de Datos, se ha generado un ingreso a nuestro favor por importe de 552,97 euros".

Según indican en el correo, para que el importe pueda ser abonado en cuenta, "es obligatorio completar la verificación de sus datos personales. En este paso es necesario cumplir con la normativa vigente y garantizar la seguridad y trazabilidad del pago".

Las pasos a dar serían por tanto:

pulsar en un enlace para acceder al servicio de 'Mi Carpeta Ciudadana'. Este sería el enlace malicioso en el que no se debe entrar bajo ningún concepto verificar datos personales (DNI/NIE, dirección, cuenta bancaria y teléfono) y una vez completada, aseguran que el dinero será transferido a la cuenta en tres días laborables.

Además, para dar más credibilidad al correo y aportar un extra de seguridad a la víctima, advierten de una de las máximas para no caer en este tipo de estafas que es "no realizar la verificación fuera de la plataforma oficial ni compartir sus datos por otros medios sin instrucción expresa". También incluye el logo oficial de 'Mi Carpeta Ciudadana' para que el usuario, de un solo vistazo, identifique que es una notificación legitima e importante. Emplean además un lenguaje técnico, haciendo referencias de expediente como CC/2026/04837219 y, aunque mencionan Cl@ve o DNI electrónico, el objetivo final es que pinches en sus enlaces fraudulentos.

Reacción del servicio 'Mi Carpeta Ciudadana'

La asociación ha recibido quejas de varios socios avisando de que han recibido correos maliciosos suplantando la identidad de Mi Carpeta Ciudadana. Tanto en su página web como en la aplicación móvil ya se ha incluido un mensaje donde se advierte a los usuarios de esta campaña fraudulenta para que estén prevenidos frente a estos intentos de estafa.

Mi Carpeta Ciudadana ha aclarado que no solicitará nunca a ningún usuario que se identifique por otros medios diferentes a los admitidos por el sistema Cl@ve ni tampoco pedirá un número de cuenta bancaria.

¿Cómo actuar en caso de haber sido víctima de esta estafa?

Para identificar que esta notificación es falsa debemos fijarnos en el dominio del remitente. El correo viene de carpetaciudadana@info.com.es. La administración pública en España siempre utiliza dominios que terminan en .gob.es. Cualquier otro como .com o .info es una señal de alerta de que podría ser un fraude.

Si se ha recibido un correo electrónico, supuestamente de 'Mi Carpeta Ciudadana', pero no se ha accedido al enlace fraudulento que acompaña al mensaje, se recomienda bloquear al remitente y eliminarlo de la bandeja de entrada.

En caso de haber accedido al enlace y facilitado información personal o bancaria, el Incibe recomienda ponerse en contacto con su Línea de Ayuda en Ciberseguridad para recibir asesoramiento de forma personalizada a través del teléfono 017, el WhatsApp 900 116 117 o su formulario online.

Es conveniente recopilar y guarda todas las evidencias disponibles sobre el fraude, como capturas de pantalla o enlaces maliciosos, para presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.