El Grand Prix del Verano busca nuevos concursantes para la edición 2026: ¿Participará algún pueblo de Cádiz?

RTVE ha anunciado la noticia más esperada del verano: regresa el Grand Prix una temporada más. El mítico programa veraniego, conducido por Ramón García, ya trabaja en su regreso a La 1 por cuarto año consecutivo. Así lo ha comunicado RTVE, detallando que volverá a reunir a 12 nuevos pueblos de toda la geografía española y con Ramón García como maestro de ceremonias.

El casting ya está abierto y nos preguntamos: ¿Participará algún pueblo de Cádiz? Recordemos que Olvera llegó a la gran final en el verano de 2024, proclamándose vencedor frente a la localidad Binissalem, perteneciente a Mallorca. Además, la victoria de este pueblo de Cádiz supuso también un triunfo para Andalucía, pues fue el único representante andaluz en el concurso del verano.

Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), el formato mantendrá su espíritu de siempre: muchas risas, caídas memorables y una competición divertida y familiar, en la que los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan. y a los juegos más clásicos del programa se sumarán nuevos y divertidos retos.

El plató mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España. No faltarán pruebas tan emblemáticas como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’ junto a novedades que prepara el equipo.

Un clásico para varias generaciones

‘El Grand Prix del verano’ fue en su edición de 2025 líder destacado de su franja, con una media del 12,4% de cuota, 930.000 seguidores en lineal y 145.000 en diferido (1.065.000 en total), y casi 3 millones de espectadores únicos por noche. En sus ocho entregas logró cerca de 11,5 millones de contactos

Estos datos le dieron el liderazgo con una distancia de 2.3 puntos sobre la segunda opción. Fue líder en todos los segmentos de 4 a 64 años, destacando especialmente entre el público infantil, con un gran 28,9%; en 25 a 44 años, con un 23,2%, y en los jóvenes de 13 a 24 años con un 11,3%.