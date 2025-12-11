El Gobierno lo aplicará desde el 1 de enero: dos semanas extra de permiso retribuido para miles de trabajadores

Una pareja pasea a sus hijos por el parque.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ya ha comenzado una campaña informativa para informar de una nueva prestación a la que podrán acogerse miles de trabajadores que tengan menores a su cuidado y cargo. El INSS está enviando cartas informando a todas aquellas personas que hayan tenido un hijo entre el 2 de agosto de 2024 y en adelante que están en disposición de solicitar dos semanas adicionales de permiso retribuido por nacimiento y cuidado de menor hasta que cumpla los 8 años.

Para ello, prosigue la carta de la INSS, se pone a disposición del beneficiario una solicitud online que permite solicitar estos periodos sin necesidad de desplazamientos, accediendo directamente desde el portal prestaciones.seg-social.es al servicio de solicitud de períodos sucesivos.

Requisitos para solicitar esta nueva prestación por nacimiento y cuidado de menor

Para solicitar estas dos semanas extra de permiso retribuido, el trabajador debe tener en cuenta que:

se puede solicitar con una antelación máxima de 15 días

hay que avisar a la empresa con al menos 15 días de antelación también para que emita y envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del periodo de descanso

un representante autorizado también podrá solicitar la ayuda en nombre de otra persona

para realizar el trámite online se requiere identificación electrónica

Beneficiarios del nuevo permiso retribuido

Según datos del INSS, 365.747 progenitores podrían acogerse a esta ampliación. La prestación está dirigida a familias con hijos menores de ocho años y ofrece la posibilidad de disfrutar dos semanas extra de cuidado, ampliables a cuatro semanas en hogares monoparentales.

Además, el organismo aclara que podrán beneficiarse de forma retroactiva quienes tengan hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024, esto supone que habrá muchos progenitores que podrán solicitarlo debido al periodo de margen que se ha establecido.

La cuantía del permiso se mantiene al 100% de la base de cotización por contingencias comunes, calculada sobre el mes inmediatamente anterior al descanso. Es decir, el permiso está totalmente retribuido.

Este nuevo permiso retribuido se suma a la ampliación por nacimiento y cuidado del menor, que pasó de 16 a 19 semanas para cada progenitor, y hasta 32 semanas en familias monoparentales.

Preguntas más frecuentes relacionadas con este nuevo permiso

A quién va dirigido . Personas que ya han finalizado el disfrute del periodo obligatorio de 6 semanas tras el nacimiento, la adopción o la acogida de un menor y quieran solicitar nuevos periodos.

. Personas que ya han finalizado el disfrute del periodo obligatorio de 6 semanas tras el nacimiento, la adopción o la acogida de un menor y quieran solicitar nuevos periodos. Requisitos . Realiza este trámite si ya has disfrutado de la prestación por el periodo de descanso obligatorio de 6 semanas tras el nacimiento, la adopción o acogida de un menor.

. Realiza este trámite si ya has disfrutado de la prestación por el periodo de descanso obligatorio de 6 semanas tras el nacimiento, la adopción o acogida de un menor. Duración y condiciones del periodo adicional. Si ya has percibido la prestación durante las 6 primeras semanas tras el nacimiento, adopción o acogimiento, puedes solicitar el resto de periodos.

Los periodos se pueden disfrutar de forma:

Continuada o en periodos semanales (de 7 días o múltiplos de 7). A jornada completa o a tiempo parcial.

Ten en cuenta que el número de semanas disponibles y la forma de disfrutarlas varían según la fecha del nacimiento, la adopción o la acogida:

A partir del 31 de julio de 2025, los periodos de descanso adicionales disponibles son:

11 semanas en periodos semanales durante el primer año (22 semanas en familias monoparentales). 2 semanas en periodos semanales hasta los 8 años de edad del menor (4 semanas en familias monoparentales).