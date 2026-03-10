Giro de 180 grados en el tiempo en Cádiz: el viento norte trae de nuevo el frío a la provincia

Cuando parecía que el sol y las temperaturas iban a templarse en la provincia, el tiempo en Cádiz ha dado un giro repentino de 180 grados con el regreso de nuevo de más frío. Y no tanto por las lluvia o por una bajada drástica de termómetros, sino por un viento de componente norte que aunque no es especialmente intenso, sí ha hecho que la sensación térmica caiga. La situación se volverá a repetir este miércoles 11 de marzo, incluso con una mayor percepción de frío durante las primeras horas del día.

El frío regresa a Cádiz a mediados de marzo

La Península se encuentra estos días en el centro de una dana que va a traer lluvias al país durante los próximos tres días. Aunque las precipitaciones más fuertes se van a producir en la costa mediterránea (en Cádiz incluso se han producido algunas lluvias débiles y esporádicas durante esta mañana de martes), lo que más afectará a la zona sur peninsular será el descenso térmico que acompaña a esta dana, un frente de aire muy frío que ha hecho que la cota de nieve baje rápidamente en algunas zonas, obligando a la Agencia Estatal de Meteorología a activar los avisos de nivel amarillo por este motivo.

En la provincia de Cádiz, las temperaturas a primera hora de la mañana rondarán entre los 10 grados que se registran en ambos litorales y los 4-5 grados que se podrían registrar en las zonas de montaña y de interior, unos termómetros que se mantendrán en unos niveles muy parecidos durante toda la semana. Estos registros llegan de la mano de un viento de componente norte este martes 10 de marzo que, aunque no es especialmente intenso, sí ha hecho que la sensación térmica sea de mucho más frío.

Sin grandes cambios en las temperaturas durante la semana

Las temperaturas en Cádiz no experimentarán grandes cambios lo que resta de semana aunque la dirección del viento sí cambia por lo que la variación podría venir por este camino.

El viento norte se mantendrá durante todo el miércoles 11 de marzo, una jornada en la que Aemet espera que baje algo más la sensación de frío. Por poner un ejemplo, en la capital, Aemet recoge 9 grados para mañana a primera hora aunque la sensación será de 6 grados (este martes ha registrado 10 grados con una sensación de 9).

La situación se normalizará algo más a partir del jueves 12, cuando el viento comenzará a ganar intensidad y cambiará hacia el componente este. El levante se quedará en la provincia hasta bien entrado el viernes pero el norte regresará paulatinamente a partir del sábado, dejando nuevamente otra jornada de frío el domingo 15 de marzo.

A falta de 20 días para el inicio de la Semana Santa, comienzan ya a publicarse las primeras estimaciones meteorológicas del tiempo que hará en unos días en los que las previsiones se siguen cada día y hasta cada hora. Aunque por el momento no existen una previsiones ciertas sobre lo que sucederá entre el 29 de marzo y el 5 de abril, sí se puede hablar ya de tendencias atmosféricas que, por el momento, no dibujan un patrón ni claramente lluvioso ni especialmente estable.

Según el análisis difundido por el meteorólogo Juan Antonio Salado, durante la segunda quincena de marzo, los mapas dibujan un bloqueo anticiclónico sobre Europa occidental que podría provocar la llegada de frentes atlánticos debilitados, con precipitaciones escasas o poco organizadas. En otras palabras, un contexto atmosférico donde pequeños cambios pueden modificar el pronóstico con relativa facilidad.