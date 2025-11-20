Una gaditana que ve como los 5.000 euros de manutención se los dan a otra mujer por error del juzgado

Un simple error administrativo ha convertido la vida de Antonia en una pesadilla. Según relató en el programa Y ahora, Sonsoles de Antena 3, el juzgado ordenó el ingreso de 5.000 euros destinados a la manutención de su hijo por parte de su expareja pero esa cantidad nunca llegó a su cuenta bancaria. Lo que debería haber sido algo sencillo ha terminado complicando la vida de Antonia y es que ha visto desaparecer el dinero que le correspondía.

"La funcionaria le había ingresado el dinero a otra mujer", afirma la gaditana en el programa de Antena 3. La tardanza en recibir el pago fue lo que alertó a Antonia que se puso en contacto con su abogado para preguntar cómo iba el proceso y cuando se enteró que el dinero había sido entregado por parte de su ex pareja y que no había sido recibido es cuando puso toda la maquinaria en marcha.

Un fallo con graves consecuencias

La mujer equivocada recibió esos 5.000 euros pensando, presumiblemente, que era su pago, mientras la verdadera destinataria, Antonia, permanecía sin recibir un céntimo. "La señora tambien estaba esperando un dinero del juzgado", afirma Antonia en televisión y el problema viene cuando se le reclama el dinero y la mujer que ha percibido el dinero ya no lo tiene porque se lo ha gastado.

Según la versión que dio Antonia, la secretaria de administración de justicia pactó con la otra mujer que esta le devolviera solo 50 euros al mes, alegando porque ya no tiene ese dinero en su poder.

Antonia denuncia que la beneficiaria original del error no solo recibió ese dinero de más, sino que "ella también estaba esperando otro pago del juzgado". Esa doble expectativa complicó la situación y la convierte en un embrollo legal difícil de desenredar.

El juzgado se desentiende del conflicto actual

"Ahora la secretaria judicial se opone a resolver el conflicto", se queja Antonia, que afirma que la recomendación del juzgado es que ella "lo reclame directamente a la otra mujer". Esto conplica aún más la situación porque la negativa por parte de la secretaria judicial a emprender acciones más contundentes, deja sin muchas opciones a la afectada.

Antonia afirma que la secretaria "no quiere denunciar a la otra parte por apropiación indebida" y se escuda en que la reclamación debe hacerse de forma privada.

Esa posición deja a Antonia sin muchas vías efectivas. Por un lado, no ha recibido la manutención que le corresponde; por otro, el reembolso prometido es mínimo y tardará años si se respeta ese ritmo de devolución.

Esta gaditana exige que el juzgado reconozca su responsabilidad y adopte medidas para recuperar la totalidad de los 5.000 euros lo antes posible, y no a plazos extenuados. Además, reclama una depuración de responsabilidades: asegura que no es solo un error técnico, sino una negligencia administrativa con consecuencias personales muy graves.