Un funcionario de la Seguridad Social explica los plazos para solicitar la pensión de jubilación: "Atención a las fechas para no perder dinero"

¿Es necesario solicitar la pensión de jubilación o se concede automáticamente al cumplir la edad y los años de cotización exigidos? Esta es una de las preguntas más habituales llegado el momento. Para Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la respuesta es clara: "Sí, en todos los casos, se debe presentar la solicitud. Pero ojo con las fechas". Así, advierte sobre un aspecto que a menudo se pasa por alto. Conocer esta información puede marcar la diferencia a la hora de garantizar los derechos económicos desde el primer día y evitar pérdidas innecesarias.

"No basta con haber alcanzado la edad ordinaria o tener los años de cotización suficientes; y tampoco basta con que la empresa te haya dado de baja laboral", explica en un vídeo divulgativo de su perfil de Instagram (@almucuen). Para hacer efectiva la jubilación y cobrar la cuantía correspondiente es preciso solicitarla en tiempo y forma, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

¿Cuándo se debe solicitar la pensión de jubilación?

"Para que los efectos económicos de tu pensión entren en juego desde el día siguiente al cese laboral, debes realizar la solicitud dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la baja", indica el funcionario. Esto se debe al período de retroactividad máximo fijado en el artículo 4.2 del Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.

Como ejemplo, el funcionario hace referencia al caso de un trabajador que alcanza la edad de jubilación y los años de cotización suficientes para retirarse de la vida laboral. La empresa le da de baja el 1 de febrero, pero él no solicita la pensión hasta el 5 de mayo. "La Seguridad Social le reconocerá la prestación con una retroactividad máxima de tres meses; es decir, a partir del 6 de febrero". Por lo tanto, el empleado sufrirá una pérdida económica relevante solo por no haber presentado su solicitud a tiempo.

¿Cómo se puede solicitar la jubilación?

Para presentar la solicitud de jubilación existen dos modalidades distintas: presencial o telemática. En el caso de optar por la vía presencial, será necesario solicitar cita previa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y aportar la documentación necesaria. Por su parte, aquellos que prefieran realizar el trámite de manera online, podrán hacerlo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

"Soy de los que opinan que la presentación de solicitudes de manera telemática debería ser una opción para aquellas personas que así lo deseen. Sin embargo, la dificultad de obtener cita previa la convierte en la única opción a veces", añade el funcionario. En cualquier caso, envía una recomendación a todas las personas que estén próximas a su retirada laboral: "Pide cita presencial o telefónica con la Seguridad Social para que te digamos cuál es exactamente tu edad de jubilación, cuándo puedes solicitarla para que no pierdas efectos económicos y qué documentación es necesaria".