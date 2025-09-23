La fruta exótica que ya se puede encontrar en Cádiz: "Tiene propiedades curativas"

En Cádiz ya no solo se habla de chirimoyas o mangos cuando se piensa en fruta exótica. En los últimos días, un vídeo de Grupo Frusur, de El Puerto de Santa María, en TikTok ha llamado la atención mostrando una guanábana fresca, recién llegada a la provincia. Se trata de un fruto tropical poco conocido en España, que destaca por su tamaño, su pulpa blanca y su sabor entre ácido y dulce. Además, a esta fruta se le atribuyen propiedades curativas que han despertado la curiosidad de consumidores y expertos.

En la grabación, un representante del grupo aparece sosteniendo la guanábana y explicando las características que la convierten en un producto tan especial. Describe sus cualidades organolépticas, el interés creciente que despierta en la zona y las bondades que tradicionalmente se le reconocen. El vídeo, de apenas unos segundos, ya ha circulado ampliamente en redes sociales, generando debate sobre sus beneficios y sobre cómo esta fruta, hasta ahora reservada a climas tropicales, empieza a tener presencia en mercados locales.

La guanábana, un fruto con historia tropical

La guanábana (Annona muricata), también llamada graviola, es originaria de América tropical, especialmente de países como Brasil, Colombia, Perú o Costa Rica. Su árbol puede alcanzar entre tres y ocho metros de altura, y produce un fruto de gran tamaño con piel verde cubierta de espinas blandas. En el interior, la pulpa blanca es jugosa, fibrosa y aromática, con un sabor que combina matices dulces y ácidos.

Su cultivo se ha extendido también a regiones de África y Asia, y en los últimos años se han realizado pruebas en zonas subtropicales de Europa. Su llegada a Cádiz responde tanto a la búsqueda de diversificación de productos frescos como a la creciente demanda de frutas consideradas "superalimentos".

Propiedades y beneficios atribuidos

La guanábana ha sido protagonista de numerosos estudios, especialmente por los compuestos bioactivos presentes en su pulpa, hojas y semillas. Entre las propiedades más citadas se encuentran:

Efecto antioxidante y antiinflamatorio : su contenido en vitamina C, flavonoides y otros compuestos fenólicos ayuda a combatir radicales libres y reducir inflamaciones.

: su contenido en vitamina C, flavonoides y otros compuestos fenólicos ayuda a combatir radicales libres y reducir inflamaciones. Apoyo digestivo : en la medicina tradicional, la pulpa se ha utilizado para aliviar molestias gástricas y mejorar el tránsito intestinal gracias a su aporte de fibra.

: en la medicina tradicional, la pulpa se ha utilizado para aliviar molestias gástricas y mejorar el tránsito intestinal gracias a su aporte de fibra. Beneficios cardiovasculares : minerales como potasio y magnesio contribuyen a regular la presión arterial y proteger la salud del corazón.

: minerales como potasio y magnesio contribuyen a regular la presión arterial y proteger la salud del corazón. Regulación de la glucosa : algunos estudios sugieren que podría favorecer un mejor control de los niveles de azúcar en sangre.

: algunos estudios sugieren que podría favorecer un mejor control de los niveles de azúcar en sangre. Usos tradicionales: infusiones con hojas o corteza se emplean en distintas culturas para tratar fiebre, insomnio, tos o dolores musculares.

No obstante, conviene recordar que muchas de estas propiedades se estudian aún en laboratorio y que su eficacia clínica en humanos no siempre está confirmada.

Precauciones y consideraciones

Pese a su potencial, la guanábana no está exenta de advertencias. Las semillas y otras partes de la planta contienen annonacina, una sustancia que en altas dosis podría tener efectos neurotóxicos, según algunas investigaciones. Por ello, se recomienda consumir únicamente la pulpa comestible y evitar preparados caseros con hojas o raíces sin supervisión profesional.

Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o personas con enfermedades neurológicas, hepáticas o renales deben ser especialmente cautas. Asimismo, las propiedades anticancerígenas que a menudo se difunden en redes sociales carecen de pruebas concluyentes en ensayos clínicos humanos, por lo que deben considerarse con prudencia.

Una fruta exótica que despierta interés

La irrupción de la guanábana en mercados gaditanos refleja una tendencia más amplia: el creciente interés por productos frescos diferentes, con un componente tanto gastronómico como saludable. Su sabor singular y su versatilidad en la cocina —puede consumirse en batidos, postres o de forma natural— la convierten en una propuesta atractiva para quienes buscan alternativas más allá de las frutas habituales.

El vídeo de Grupo Frusur ha servido de escaparate para dar a conocer la guanábana en la provincia, y todo apunta a que su presencia podría crecer en los próximos meses. Si bien no es un producto de consumo masivo, su entrada en la oferta local abre la puerta a una mayor diversidad alimentaria y acerca a los consumidores un pedazo de la tradición tropical.