Esta es la forma de saber si una llamada es spam

Las llamadas telefónicas molestas no han cesado. Aunque ya hace un año que entró en vigor una normativa destinada a erradicar el spam, no ha sido suficiente. Con tan solo haber dado consentimiento expreso a través de algún formulario, las empresas podrán seguir acosando telefónicamente. A veces esto se hace de manera casi involuntaria al hacer un registro rápido en cualquier web para acogerse puntualmente a una promoción. Esta cesión de datos abre la puerta al spam.

De esta manera, la frustración de los usuarios perdura, al ver cómo las ofertas de aseguradoras, bancos, telefonías y telecos no cesan. Al mismo tiempo, al conceder nuestros datos de manera inconsciente, también se expone la persona al fraude telefónico. Para no verse envuelto en problemas de robo, es importante no aportar ningún dato personal ni bancario sin cerciorarse de que es un trabajador real de la compañía.

Las llamadas spam que siguen molestando a diario son fácilmente identificables con nuestros móviles. Por un lado, utilizando la app Truecaller, que identifica la llamada entrante. Otro método fácil es el de activar la opción en el móvil. En el caso de Android, en ajuste de llamada se puede activar la casilla para informar sobre ID llamante y proteger de spam. De esta forma, en la pantalla del teléfono móvil el usuario estará en preaviso de todas las llamadas de vendedores telefónicos o denunciadas como fraude.

Las 'robollamadas': el nuevo método para sortear el bloqueo a las llamadas spam

Recientemente, la Policía Nacional ha alertado de una nueva forma que han encontrado ciertas compañías para sortear el bloqueo de los clientes. Esto es a través de números que aún no han sido detectados como spam y que se usan simplemente para comprobar que el teléfono de ese cliente objetivo sigue disponible. De esta manera, al descolgar la llamada, simplemente se escucha un silencio y cuelga al instante o bien se deriva a un teleoperador que procede a intentar la venta de algún producto. Son las conocidas como 'robollamadas'.